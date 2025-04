Training mit Elfjährigen statt Manuel Neuer: Ex-FCB-Talent Kainz „glücklich“ als Torwarttrainer

München – Wie ist es eigentlich, mit Manuel Neuer zu trainieren? Was macht ihn so gut? Und was kann man alles von ihm lernen? Fragen, die Manuel Kainz in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gestellt bekommt. Seine Antwort lautet dann: „Manu strahlt eine unglaubliche Ruhe und Selbstverständlichkeit aus. Seine Aura und Persönlichkeit gibt es kein zweites Mal.“ Die Fragensteller sind in der Regel Kinder. Junge Torhüter im NLZ des FC Bayern, die Kainz seit Saisonbeginn trainiert. Das ehemalige Torwarttalent des Rekordmeisters arbeitet heute als Torwarttrainer am Campus.

Kainz war seit der U15 Teil des FC Bayern. Aus Freising in die Münchner Talentschmiede gewechselt, durchlief der Keeper die Jugendmannschaften beim Rekordmeister und spielte sich bis in die Regionalligamannschaft hoch. Das große Problem: Immer wieder warfen Verletzungen den 1,95 Meter-Hühnen zurück. So sehr, dass Kainz im vergangenen Sommer seine Karriere frühzeitig beendete. „Es wäre nicht ratsam für mich und meinen Körper gewesen, weiterzumachen“, erzählt Kainz in einem Interview mit den vereinseigenen Klubmedien.