Trainierte beim FC Bayern und als Nationaltrainer: Türkgücü München findet neuen Trainer

„Türkgücü hat enormes Potenzial – sportlich und emotional. Ich freue mich auf die Aufgabe, will unsere Fans begeistern und eine Mannschaft formen, die überzeugt“, wird der neue Cheftrainer in der Vereinsnachricht zitiert. Seine Marschroute in Sachen Spielphilosophie ist klar: „Das Einfache zu 100 % beherrschen, offensiv, dominant und dynamisch spielen – mit einer klaren Struktur und großem Entwicklungspotenzial für Team und Spieler.“

Slaven Skeledzic trainierte in der Jugend des FC Bayern München als Co-Trainer von Miroslav Klose

Skeledzic verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz – und über ein durchaus prominentes Resümee mit internationaler Erfahrung. 2015 trainierte Skeledzic die A-Nationalmannschaft Afghanistans. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrungen als Jugendtrainer unter anderem bei Eintracht Frankfurt, Hansa Rostock und Hannover 96. Und auch in München ist Skeledzic war bereits als Trainer tätig.

Zunächst stand er von 2018 bis 2020 bei der U17 des FC Bayern München an der Seite von Miroslav Klose als Co-Trainer. Später arbeitete er als Individualtrainer in der Jugend des Rekordmeisters. In seiner letzten Station betreute er als Co-Trainer den österreichischen Bundesligisten SCR Altach – ebenfalls an der Seite von Miroslav Klose. (mg)