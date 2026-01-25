Trainerzukunft beim SV Wagenschwend geklärt

(Foto: pm) Wagenschwend (rw) Die Verantwortlichen des SV Wagenschwend haben die fußballfreie Zeit genutzt und bereits im Dezember die Trainerposition für die Rückrunde sowie für die kommende Spielrunde besetzt. Michael Steck, seit vielen Jahren Trainer der zweiten Mannschaft, und Klaus Brauch-Dylla, ehemaliger Jugendleiter und Trainer, übernehmen gemeinsam das Team. Mit viel Erfahrung, Motivation und der entsprechenden SVW-DNA wollen die beiden den eingeschlagenen Weg mit der jungen Mannschaft fortsetzen und das Team weiter festigen.

Weichenstellung für die kommende Spielzeit

Auch für die kommende Spielzeit konnten bereits Weichen gestellt werden. Eine Dreier-Lösung mit Paul Neid als Spielertrainer, unterstützt von Co-Trainer Luca Schmitt und Michael Steck, soll die kommende Saison erfolgreich gestalten.

Perspektiven für die Entwicklung junger Talente

Der SPA-Vorsitzende Christoph Schäfer sieht dies als Idealbesetzung für den weiteren fußballerischen Weg des SVW. Er betont, dass dieses Trio mit zwei erfahrenen Spielern auf der Spielertrainerposition sowie einem Coach an der Außenlinie dem jungen Team in der Entwicklung weiterhelfen wird. Zudem rücken weitere A-Jugendspieler aus dem SVW-Nachwuchs in der kommenden Runde nach, die ebenfalls in das Team integriert werden sollen.

Mit dieser personellen Ausrichtung aus vereinseigener Substanz und der Kompetenz von außen sieht sich der SVW für die sportlichen Herausforderungen und Ziele gut gerüstet.