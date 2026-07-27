Trainerziele erfüllt, aber Luft nach oben

Man wollte das Testspiel gegen den Dritten der Thüringenliga in der Vorsaison, den 1. FC Eichsfeld, gewinnen und „zu Null“ spielen. Beides ist gelungen, wobei Faik davon spricht, dass es gerade vor dem Auftakt beim VFC Plauen noch Luft nach oben gebe. Andererseits präsentierte sich der Kontrahent, besonders zeitweise im zweiten Abschnitt, als eine Mannschaft, die 2025/26 völlig berechtigt auf dem Bronzeplatz in der höchsten Leistungsklasse des Freistaates eingekommen ist.
BERICHT von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt
Zwischendurch hatte es eine Trinkpause gegeben und die folgende Halbzeit nutzten beide Übungsleiter für Wechsel, die auch in der 2. Halbzeit anhielten, wobei die Einheit gleich sechs Neue brachte.
Nachdem es nach Wiederbeginn, sieht man von einem Schuss von Marco Riemer ab, zunächst kaum Höhepunkte in den Strafräumen gab, setzte sich der Thüringenligist nach einer Stunde besser ins Szene. Aber bei einem Kopfball von Jonas Fischer (60.) und einem Schuss von Pichinot (63.) zeigte Eric Kuhnt zwischen den Pfosten der Platzelf einmal mehr sein Können. Auch Franz Rippel scheitert am sehr starken Schlussmann der Einheit (72.). Die Schlussminuten gehörten dann wieder dem Gastgeber. Nach dem Flachschuss von Ron Wachs, der schon einmal für den FC Einheit spielte, zwischendurch aber beim nun abgestiegenen Regionalligisten in Zehlendorf sein Heil versuchte und mit dem die Einheit in Gesprächen ist (83.), und der blitzschnellen Verwandlung von Luka Jovic aus sechs Metern, bei dem Probespieler Ichsan Virsargov die sehr gute Vorbereitung gegen gleich zwei Eichsfelder leistete, wurde das Resultat am Ede doch deutlich.
Gerade die beiden letzten Treffer ärgerten den neuen Eichsfeld-Trainer Ronald Leonardt: „Grundsätzlich hat die Mannschaft es gut gemacht. Das Ergebnis ist für mich aber nicht zufrieden stellend. Doch das hat den Hintergrund, dass wir in zwei Situationen sehr, sehr schlecht ausgesehen haben, Einmal haben wir uns taktisch von der falschen Seite in den Zweikampf bewegt und beim zweiten Male verlieren wir in einer Zwei-gegen-eins-Situation die Auseinandersetzung.“
Einheit-Coach Hendrik Faik urteilte: „Wir wollten heute gewinnen und auch zu Null spielen. Das haben wir erreicht. Dass es hier und da sicher noch Optimierungsbedarf gibt, ist auch klar. Man muss die Sache aber auch etwas differenziert sehen, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir gegenüber der Startaufstellung komplett durchgewechselt haben. Wir hatten damit 20 Feldspieler auf dem Platz. Da ist es normal, dass wir keinen unendlichen Rhythmus haben. Wichtig war mir, dass wir in Spielfitness kommen und dass der eine oder andere mit Blickrichtung Plauen etwas länger spielt. Ich kann insgesamt damit leben, aber das ist noch Potenzial nach oben. Mir der Leistung wie heute wird man gegen Plauen sicherlich nicht gewinnen.“