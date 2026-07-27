Trainerziele erfüllt, aber Luft nach oben

– Foto: © Achim Freund

Man wollte das Testspiel gegen den Dritten der Thüringenliga in der Vorsaison, den 1. FC Eichsfeld, gewinnen und „zu Null“ spielen. Beides ist gelungen, wobei Faik davon spricht, dass es gerade vor dem Auftakt beim VFC Plauen noch Luft nach oben gebe. Andererseits präsentierte sich der Kontrahent, besonders zeitweise im zweiten Abschnitt, als eine Mannschaft, die 2025/26 völlig berechtigt auf dem Bronzeplatz in der höchsten Leistungsklasse des Freistaates eingekommen ist.

Die faire, aber durchaus umkämpfte Partie, in der der erfahrene Unparteiische Konrad Götze nur einmal den gelben Karton zücken musste, begann mit zwei Eckbällen der Hausherren (7., 8.), wobei vor dem zweiten Standard ein Schuss von Oskar Prokopp noch gefährlich abgefälscht wurde. Nach einem Freistoß der Gäste, der kein Problem für die Hintermannschaft darstellte (15.), zwei Eingaben von Nima Amiri (19.) und Emilio Heß, die jedoch keinen Abnehmer fanden (19., 22.), sowie einem Schuss von Manfred Starke, der ebenfalls am Gehäuse von Petr Svarc vorbei zischte (23.), folgte nach einer Phase zwischen den Strafräumen das 1:0 für Rudolstadt. Beim 30 Meter-Freistoß von Starke hatte der Eichsfelder Keeper sicher eine „Aktie dran“ (38.). Kurz darauf hatte Richard Steinhäuser, einer von acht Neuen und zwei Probespielern, die beim höherklassigen Vertreter auf dem Feld standen, einen „Riesen“ aus 16 Metern. Aber sein Schuss ging haarscharf am gegnerischen Kasten vorbei (41.). Danach wurde ein schneller Angriff der Thüringer ebenso gerade noch gestoppt so wie eine Aktion von Amiri (44., 45.). Zwischendurch hatte es eine Trinkpause gegeben und die folgende Halbzeit nutzten beide Übungsleiter für Wechsel, die auch in der 2. Halbzeit anhielten, wobei die Einheit gleich sechs Neue brachte.

Nachdem es nach Wiederbeginn, sieht man von einem Schuss von Marco Riemer ab, zunächst kaum Höhepunkte in den Strafräumen gab, setzte sich der Thüringenligist nach einer Stunde besser ins Szene. Aber bei einem Kopfball von Jonas Fischer (60.) und einem Schuss von Pichinot (63.) zeigte Eric Kuhnt zwischen den Pfosten der Platzelf einmal mehr sein Können. Auch Franz Rippel scheitert am sehr starken Schlussmann der Einheit (72.). Die Schlussminuten gehörten dann wieder dem Gastgeber. Nach dem Flachschuss von Ron Wachs, der schon einmal für den FC Einheit spielte, zwischendurch aber beim nun abgestiegenen Regionalligisten in Zehlendorf sein Heil versuchte und mit dem die Einheit in Gesprächen ist (83.), und der blitzschnellen Verwandlung von Luka Jovic aus sechs Metern, bei dem Probespieler Ichsan Virsargov die sehr gute Vorbereitung gegen gleich zwei Eichsfelder leistete, wurde das Resultat am Ede doch deutlich. STIMMEN ZUM SPIEL Gerade die beiden letzten Treffer ärgerten den neuen Eichsfeld-Trainer Ronald Leonardt: „Grundsätzlich hat die Mannschaft es gut gemacht. Das Ergebnis ist für mich aber nicht zufrieden stellend. Doch das hat den Hintergrund, dass wir in zwei Situationen sehr, sehr schlecht ausgesehen haben, Einmal haben wir uns taktisch von der falschen Seite in den Zweikampf bewegt und beim zweiten Male verlieren wir in einer Zwei-gegen-eins-Situation die Auseinandersetzung.“