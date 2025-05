Trainerwende beim TuS Xanten?

Dass Marcel Zalewski nach Information dieser Redaktion seinem angekündigten Abschied möglicherweise über die Saison hinaus doch weiter an der Seitenlinie am Fürstenberg stehen könnte, wollte der TuS-Trainer am Sonntag zumindest nicht verneinen: „Das kann man noch nicht sagen und hängt von einigen Zusagen ab, die hoffentlich kommen.“