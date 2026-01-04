Trainerwechsel zur Winterpause

Die SG Hombressen/Udenhausen und Trainer Nicolai Lorenzoni gehen ab dem Jahreswechsel getrennte Wege. Nach offenen Gesprächen einigte sich der Vorstand mit dem 33-Jährigen einvernehmlich darauf, die Zusammenarbeit nach rund zweieinhalb Jahren zu beenden.

Lorenzoni hatte die SGHU in dieser Zeit nicht nur sportlich geprägt, sondern auch menschlich deutliche Spuren hinterlassen. Entsprechend schwer fiel den Verantwortlichen die Entscheidung, wie der Verein in einer Mitteilung in den sozialen Medien betonte. „Lore ist der gesamten SGHU unglaublich ans Herz gewachsen“, hieß es dort.

Der Verein bedankte sich ausdrücklich für das große Engagement und die Leidenschaft des Trainers und wünschte ihm für den weiteren privaten wie sportlichen Weg alles Gute. Ein Wiedersehen schloss die SG Hombressen/Udenhausen dabei ausdrücklich nicht aus – Lorenzoni bleibe im Verein jederzeit herzlich willkommen.