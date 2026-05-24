Trainerwechsel zur neuen Saison

– Foto: Michael Schreff

Bei der SG Basdorf/Werbetal steht zum Saisonende ein Wechsel auf der Trainerbank an. Karl-Heinz Vogelgesang und Björn Tauber werden ihre Ämter nach Abschluss der laufenden Spielzeit niederlegen. Der Verein verabschiedete das Duo bereits mit dankenden Worten in den sozialen Medien – ein Zeichen der Wertschätzung für zwei Verantwortliche, die den noch jungen Zusammenschluss in einer wichtigen Phase begleitet haben.