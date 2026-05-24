Trainerwechsel zur neuen Saison

Bei der SG Basdorf/Werbetal steht zum Saisonende ein Wechsel auf der Trainerbank an. Karl-Heinz Vogelgesang und Björn Tauber werden ihre Ämter nach Abschluss der laufenden Spielzeit niederlegen. Der Verein verabschiedete das Duo bereits mit dankenden Worten in den sozialen Medien – ein Zeichen der Wertschätzung für zwei Verantwortliche, die den noch jungen Zusammenschluss in einer wichtigen Phase begleitet haben.
Für die kommende Saison hat die SG schon einen Nachfolger gefunden. Frank Gruber wird das Traineramt übernehmen. Der 63-Jährige war zuletzt als sportlicher Leiter beim SC Willingen tätig und bringt damit Erfahrung aus einem etablierten Vereinsumfeld mit. Für Basdorf/Werbetal ist seine Verpflichtung zugleich ein Signal, den eingeschlagenen Weg mit neuer sportlicher Führung fortsetzen zu wollen.