Trainerwechsel zur neuen Saison

Patrick Münkel übernimmt zur neuen Saison den FV Brühl. – Foto: Waldemar Binder

Der FVB stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit: Zur neuen Saison übernimmt Patrick Münkel das Amt des Cheftrainers und folgt damit auf Andreas Backmann. In offenen und ehrlichen Gesprächen haben sich Verein und Backmann gemeinsam dazu entschlossen, nach der Saison getrennte Wege zu gehen – in großem gegenseitigem Respekt und mit absoluter Wertschätzung für die geleistete Arbeit.

Die sportliche Bilanz unter Backmann spricht für sich: In seiner ersten Saison führte er unser Team auf einen hervorragenden 3. Tabellenplatz. In der zweiten Spielzeit erreichten wir unter seiner Leitung die Relegation zur Verbandsliga – der größte Erfolg einer ersten Mannschaft aller Zeiten! Und auch aktuell steht die Mannschaft erneut auf Platz 3 der Tabelle. Diese kontinuierliche Entwicklung trägt deutlich seine Handschrift. Für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Identifikation mit dem FVB sagen wir schon jetzt: Danke, Andreas!