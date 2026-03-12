Trainerwechsel zur neuen Saison

Der FVB stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit: Zur neuen Saison übernimmt Patrick Münkel das Amt des Cheftrainers und folgt damit auf Andreas Backmann. In offenen und ehrlichen Gesprächen haben sich Verein und Backmann gemeinsam dazu entschlossen, nach der Saison getrennte Wege zu gehen – in großem gegenseitigem Respekt und mit absoluter Wertschätzung für die geleistete Arbeit.
Die sportliche Bilanz unter Backmann spricht für sich: In seiner ersten Saison führte er unser Team auf einen hervorragenden 3. Tabellenplatz. In der zweiten Spielzeit erreichten wir unter seiner Leitung die Relegation zur Verbandsliga – der größte Erfolg einer ersten Mannschaft aller Zeiten!
Und auch aktuell steht die Mannschaft erneut auf Platz 3 der Tabelle. Diese kontinuierliche Entwicklung trägt deutlich seine Handschrift. Für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Identifikation mit dem FVB sagen wir schon jetzt: Danke, Andreas!
Mit Blick auf die Zukunft setzt der Verein auf eine klare Neuausrichtung. Nach intensiver Suche fiel die Wahl auf einen jungen, entwicklungsorientierten und erfolgshungrigen Trainer: Patrick Münkel. Der aktuelle und langjährige Coach der SG Lobbach hat in der Landesliga Rhein-Neckar eindrucksvoll bewiesen, welche Entwicklung mit klarer Struktur und konsequenter Arbeit möglich ist. In seiner zweiten Saison formte er den letztjährigen Aufsteiger zu einem sehr stabilen und stets unangenehmen Gegner, der sich aktuell auf einem starken 6. Tabellenplatz etabliert hat.
Münkel selbst zu seiner künftigen Aufgabe: "Der FV Brühl hat mich mit seiner sportlichen Ausrichtung, der starken Infrastruktur sowie der Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern sofort überzeugt. Für mich ist das ein sehr spannendes Projekt. Nach vielen intensiven und schönen Jahren in Lobbach war für mich der Zeitpunkt gekommen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Ich freue mich darauf, die Menschen beim FV Brühl kennenzulernen und gemeinsam mit der Mannschaft eine klare und mutige Spielidee zu entwickeln, um Schritt für Schritt erfolgreich zu sein."