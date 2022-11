Trainerwechsel zur kommenden Saison beim SVM

In den Gesprächen für die nächste Saison signalisierten sowohl Trainer Roland Uttenreuther als auch die Abteilungsleitung, dass beiden Parteien frischer Wind durch einen Tapetenwechsel gut tun würde. So entschied man sich gemeinsam die Zusammenarbeit in dieser Form im Sommer nach 7 Jahren zu beenden.

Man kann diese getrost als äußerst erfolgreiche Zeit bezeichnen, die maßgeblich geprägt war einer kollegialen und engen Zusammenarbeit. Nach anfänglicher Findungsphase klopfte man an die Spitzengruppe der Kreisklasse an und spielte um den Aufstieg mit, wenn auch zunächst nicht bis ganz zum Saisonende. 2021 gelang schließlich der Aufstieg in die Kreisliga und man absolvierte eine recht souveräne Premieren-Saison. Das Highlight stellte sicherlich der Kreispokal-Sieg mit der Qualifikation für den Toto-Pokal dar, wobei es dann zum Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger und Regionalligisten FV Illertissen kam. Auch in der aktuellen Saison steht der SVM nach der Hinrunde gut da.