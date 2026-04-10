Trainerwechsel zum Saisonendspurt

Der SV 07 Eschwege hat im Kampf um den Klassenverbleib die sportliche Führung der ersten Mannschaft neu aufgestellt. Trainer Adam Sankiewicz ist mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, nachdem der Kreisoberligist in akute Abstiegsgefahr geraten ist.

Die Vereinsverantwortlichen reagierten damit auf die anhaltend schwierige sportliche Lage. Nach einer im Vorjahr noch erfolgreichen Saison hatte Eschwege vor dieser Spielzeit einen tiefgreifenden personellen Umbruch zu verkraften. Der Verlust zahlreicher erfahrener Kräfte, dazu wiederkehrende Ausfälle aus Verletzungs- und Berufsgründen, ließen die Mannschaft in der Tabelle immer weiter abrutschen. Statt einer stabilen Runde steckt der Traditionsverein nun mitten im Überlebenskampf und steht nur noch knapp vor dem Relegationsrang.

Sankiewicz, der als langjähriger Verbandsligaspieler in Eschwege bestens bekannt ist, hatte die Aufgabe übernommen, die neu formierte Mannschaft durch diese Übergangsphase zu führen. Am Ende fiel die Bilanz aus Sicht des Vorstands jedoch nicht mehr ausreichend aus, um den eingeschlagenen Weg bis zum Saisonende fortzusetzen.

Die Verantwortung auf der Trainerbank übernehmen nun bis zum Ende der Serie Teammanager Marvin Eisenhuth sowie die Trainer der zweiten Mannschaft, Michael Matthäus und Andreas Oetzel. Das Trio soll der Mannschaft in den verbleibenden Wochen neue Stabilität geben und den drohenden Absturz noch abwenden.