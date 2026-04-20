Trainerwechsel zum Saisonende beim FC Kilchberg-Rüschlikon

Beide Seiten sind nach einer gemeinsamen Analyse der bisherigen Meisterschaft zum Schluss gekommen, dass zur neuen Saison ein neuer Impuls auf der Trainerbank der 1. Mannschaft gesetzt werden soll.

Igor Klasan hat in den vergangenen drei Jahren die Vorgaben des Vereins konsequent umgesetzt und zahlreiche junge Nachwuchsspieler in der 1. Mannschaft etabliert. Gerade vor dem Hintergrund, dass alle Spieler mit grossem Herzblut, aber ohne finanzielle Entschädigung für den Verein im Einsatz stehen, ist seine geleistete Arbeit besonders hoch einzuschätzen.