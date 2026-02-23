Trainerwechsel zum Saisonende

– Foto: Tobias Leder

Die SG Heinebach/Osterbach muss sich zur kommenden Saison einen neuen Cheftrainer suchen: Lars Schneider hat in den sozialen Medien das Ende seiner Trainertätigkeit zum Jahresende angekündigt. Nach „vier intensiven und besonderen Jahren“ sei der Entschluss gereift, „völlig unabhängig davon, ob wir in diesem Jahr den Aufstieg schaffen oder nicht“.

Schneider begründet seinen Schritt vor allem mit dem Wunsch nach neuen Impulsen im Amateurfußball. „Nach einer gewissen Zeit“ werde es schwieriger, eine Mannschaft dauerhaft zu überraschen und zu motivieren – auch dann, „wenngleich eine klare Idee und Philosophie vorhanden sind“. Seine Worte sind dabei ebenso reflektiert wie selbstironisch: „Vielleicht kann der ein oder andere mein ‚Geschwätz‘ auch einfach nicht mehr hören.“

Gleichzeitig betont Schneider, dass er die SG Heinebach/Osterbach bis zum letzten Tag mit voller Energie führen will – „vielleicht sogar mehr als zuvor“. Das anstehende „letzte halbe Jahr“ solle sportlich maximal genutzt werden, ehe bei ihm eine „große Fußballpause“ ansteht, in der er sich „uneingeschränkt“ seiner Tochter widmen möchte.