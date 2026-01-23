Trainerwechsel zum Saisonende

Der Verein wird zum Ende der laufenden Saison einen Wechsel auf der Trainerposition vornehmen. Matthias Liebal scheidet nach gemeinsamer Verständigung mit der sportlichen Leitung aus seinem Amt als Cheftrainer aus.

Sportlicher Leiter Ingo Hartwig blickte auf die gemeinsame Zeit zurück und hob insbesondere Liebals Arbeit im Nachwuchsbereich hervor. Der Trainer habe in den vergangenen Jahren mit großem Engagement gearbeitet und mehrere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich in die Ligamannschaft integriert. Beide Seiten trennen sich nach Angaben des Vereins mit gegenseitigem Respekt.

Ein Nachfolger für Liebal steht bislang noch nicht fest. Der Verein teilte mit, dass über die Neubesetzung der Trainerstelle informiert werde, sobald eine Entscheidung getroffen sei.