Trainerwechsel, was hats gebracht? Das Trainerkarusell hat sich in der Hinrunde fleißig gedreht – und wo hat der Wechsel eingeschlagen?

Trainerwechsel haben viele Ursachen, am Ende geben jedoch meist sportliche Gründe den Ausschlag für eine Trennung. Wir haben die Veränderungen auf den Cheftrainer-Posten analysiert und den Punkteschnitt der einzelnen Trainer von der Bezirks- bis zur Mittelrheinliga ausgewertet.

FC Wegberg-Beeck Mike Schmalenberg: fünf Spiele, sieben Punkte – 1,40 Punkteschnitt Albert Deuker: zehn Spiele, 14 Punkte – 1,40

Eintracht Hohkeppel Kevin Theisen (Interimstrainer): zwei Spiele, vier Punkte – 2,00 Abdullah Keseroglu: 13 Spiele, 26 Punkte – 2,00

FC Pesch Abdullah Keseroglu: zwei Spiele, null Punkte – 0,00 Adriano Terranova: 13 Spiele, fünf Punkte – 0,38

Landesliga Staffel 1

SV Schlebusch

Sven Bellinghausen: sieben Spiele, vier Punkte – 0,57

Nedim Basic (Interimstrainer): fünf Spiele, drei Punkte – 0,60

Heiko Dietz: drei Spiele, sieben Punkte – 2,33

FV Bonn-Endenich

Heiko Dietz: zehn Spiele, 15 Punkte – 1,50

Serhat Dogan: fünf Spiele, sieben Punkte – 1,40

SC Rheinbach

Daniel Ohmert: zwölf Spiele, 17 Punkte – 1,41

Ulas Önal: drei Spiele, drei Punkte – 1,00

1. FC Spich

Michael Theuer: 14 Spiele, 13 Punkte – 0,93

Ralf Winiarz (Interimstrainer): ein Spiel, ein Punkt – 1,00

Landesliga Staffel 2

SC Fliesteden

Matthias Scherz: acht Spiele, 14 Punkte – 1,75

Maik Engelhardt (Interimstrainer): drei Spiele, sechs Punkte – 2,00

Ioannis Masmanidis: drei Spiele, null Punkte – 0,00

SV Kurdistan Düren

Firat Koyun: zwei Spiele, drei Punkte – 1,50

Ali Meybodi: neun Spiele, acht Punkte – 0,88

Bezirksliga Staffel 1

SV Deutz 05

Ali Meybodi: drei Spiele, sechs Punkte – 2,00

Markus Hilmer: sieben Spiele, 14 Punkte – 2,00

Tobias Blum (Interimstrainer): vier Spiele, 12 Punkte – 3,00

FC Hürth II

Fabian Montabell: zehn Spiele, acht Punkte – 0,80

Felix Blohme-Drees (Interimstrainer): zwei Spiele, vier Punkte – 2,00

Thomas Frohn: drei Spiele, sechs Punkte – 2,00

SC Brühl

Arif Cinar: sechs Spiele, drei Punkte: 0,50

Ganesh Pundt (Interimstrainer): drei Spiele, null Punkte – 0,00

Marcel Müller: sechs Spiele, null Punkte – 0,00

SV Bergfried Leverkusen

Hannes Diekamp: sieben Spiele, fünf Punkte – 0,71

Stefan Müller: acht Spiele, neun Punkte – 1,13

TFC Köln

Oguz Kahraman: sechs Spiele, vier Punkte – 0,67

Andrew Sinkala: neun Spiele, sieben Punkte – 0,78





Bezirksliga Staffel 2

SC Uckerath

Dietmar Rombach: neun Spiele, neun Punkte – 1,00

Frank Süs: vier Spiele, sieben Punkte – 1,75

SV Deutz 05 II

Leonard Barth: acht Spiele, zwölf Punkte – 1,50

Dennis-Klaus Hedemann: 14 Spiele, 15 Punkte – 1,07

SV Niederbachem

Stefan Behr-O'Hara: fünf Spiele, ein Punkt – 0,20

Sven Sattler: neun Spiele, zehn Punkte – 1,11

Marokkanischer SV Bonn

Serhat/Numan Dogan: sechs Spiele, fünf Punkte – 0,83

Mesih Celik: neun Spiele, 14 Punkte – 1,56

Wahlscheider SV

Linus Werner: sechs Spiele, ein Punkt – 0,17

Pascale Spies: acht Spiele, sieben Punkte – 0,88

Bezirksliga Staffel 3

SSV Rot-Weiß Ahrem

Thomas Frohn: elf Spiele, vier Punkte – 0,36

Frank Joswig: vier Spiele, sechs Punkte – 1,50

Bezirksliga Staffel 4

FC Roetgen

Jerome Janßen: sieben Spiele, ein Punkt – 0,14

Philipp Dunkel: sechs Spiele, neun Punkte – 1,50

SG Stolberg

Besnik Sabani: vier Spiele, drei Punkte – 0,75

Cayan Zenk: drei Spiele, vier Punkte – 1,33

René Schornstein: elf Spiele, 17 Punkte – 1,55

DJK FV Haaren

Jürgen Lipka: drei Spiele, null Punkte – 0,00

Frank Küntzeler: elf Spiele, 13 Punkte – 1,18

Die Daten basieren auf den Eintragungen in der FuPa-Datenbank. Du hast einen Fehler gefunden? Meldet euch bei uns per Mail 📩 oder WhatsApp an 0162-31 77 168 mit dem Namen, Datum und dem gefundenen Fehler in der Liste!