Trainerwechsel vorgezogen: Gieswein übernimmt sofort Rheinland Dremmen

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Partien nach der Winterpause und der deutlichen 2:6-Niederlage beim abstiegsbedrohten SV Breberen ist Kevin Jansen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer beim TuS Rheinland Dremmen zurückgetreten. Der Verein reagierte prompt und befördert den eigentlich für den Sommer eingeplanten Alex Gieswein zum neuen Chef an der Seitenlinie.
Dabei sah es tabellarisch lange Zeit solide aus. Mit 24 Punkten rangiert der TuS derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz im Mittelfeld. Doch der Schein trügt: Um den Klassenerhalt in der Kreisliga A endgültig einzutüten, benötigt die Mannschaft noch dringend Zählbares.
Kevin Jansen (35), der zur Saison 22/23 zunächst die Zweitvertretung coachte und im Spätsommer 2023 zur ersten Mannschaft befördert wurde, hat nun die Konsequenzen gezogen. Der Verein bedankte sich in einer Mitteilung ausdrücklich: „Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Kevin Jansen für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit in der vergangenen Zeit. Mit seinem Einsatz hat er die Mannschaft sportlich wie auch menschlich geprägt und wichtige Impulse für die Entwicklung des Teams gesetzt.“
Nun liegt die Verantwortung bei Alex Gieswein. Der 44-Jährige kommt aus dem Junioren-Bereich von Union Schafhausen, wo er zuletzt die U17 in der Leistungsklasse trainierte. Dass er nun sofort ins kalte Wasser springt, soll für die nötige Stabilität sorgen, um nicht doch noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.
Gieswein selbst schätzt die Lage realistisch ein: „Ich übernehme die Mannschaft aktuell in einer Situation, die in den letzten Wochen nicht ganz einfach war. Die Ergebnisse in der Rückrunde sind hinter den Erwartungen geblieben, und zuletzt hat auch die deutliche Niederlage auswärts in Breberen gezeigt, dass die Mannschaft im Moment nicht das auf den Platz bringt, was eigentlich in ihr steckt.“
Als Grund für die holprige Rückserie sieht der neue Coach auch die schwierige Vorbereitungsphase, die er nun aufarbeiten muss: „Die Vorbereitung auf die Rückrunde lag noch in der Verantwortung meines Vorgängers. Dabei war die personelle Situation insgesamt nicht einfach. Durch berufliche Verpflichtungen, Verletzungen und Krankheitsfälle haben immer wieder Spieler gefehlt, sodass selten mit dem kompletten Kader gearbeitet werden konnte. Dadurch haben in einigen Bereichen auch grundlegende Abläufe und Abstimmungen gefehlt, die man normalerweise in einer Vorbereitung erarbeitet.“
Gieswein kündigte an, den Fokus in den kommenden Tagen auf die Basics zu legen: „Für mich geht es jetzt in erster Linie darum, wieder Stabilität in unser Spiel zu bekommen und als Mannschaft enger zusammenzurücken.“ Dabei setzt er auf Kommunikation und eine stabilere Defensive: „In den nächsten Wochen werden wir uns vor allem auf grundlegende Dinge konzentrieren: klare Abläufe auf dem Platz, mehr Kommunikation innerhalb der Mannschaft und eine konsequentere Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig möchte ich, dass wir wieder mutiger auftreten und unsere Qualität nach vorne besser nutzen.“
Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt Gieswein nicht. Schon am Wochenende wartet mit dem FSV 09 Geilenkirchen ein Gegner, der jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht. „Entsprechend intensiv wird die Partie sicher werden. Aber auch für uns hat das Spiel eine große Bedeutung. Unser Ziel ist es ganz klar, nicht selbst in den Abstiegskampf hineinzurutschen und den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen wieder zu vergrößern“, so Gieswein abschließend.