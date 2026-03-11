Trainerwechsel vorgezogen: Gieswein übernimmt sofort Rheinland Dremmen Kreisliga A Heinsberg: Kevin Jansen tritt zurück von red / PM · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

Kevin Jansen (li.) räumt den Trainerstuhl bei Rheinland Dremmen. Alex Gieswein (re.) übernimmt den Post früher als geplant. – Foto: Käufling, Frenken

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Partien nach der Winterpause und der deutlichen 2:6-Niederlage beim abstiegsbedrohten SV Breberen ist Kevin Jansen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer beim TuS Rheinland Dremmen zurückgetreten. Der Verein reagierte prompt und befördert den eigentlich für den Sommer eingeplanten Alex Gieswein zum neuen Chef an der Seitenlinie.

Dabei sah es tabellarisch lange Zeit solide aus. Mit 24 Punkten rangiert der TuS derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz im Mittelfeld. Doch der Schein trügt: Um den Klassenerhalt in der Kreisliga A endgültig einzutüten, benötigt die Mannschaft noch dringend Zählbares. Kevin Jansen tritt ab Kevin Jansen (35), der zur Saison 22/23 zunächst die Zweitvertretung coachte und im Spätsommer 2023 zur ersten Mannschaft befördert wurde, hat nun die Konsequenzen gezogen. Der Verein bedankte sich in einer Mitteilung ausdrücklich: „Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Kevin Jansen für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit in der vergangenen Zeit. Mit seinem Einsatz hat er die Mannschaft sportlich wie auch menschlich geprägt und wichtige Impulse für die Entwicklung des Teams gesetzt.“

Gieswein übernimmt vorzeitig Nun liegt die Verantwortung bei Alex Gieswein. Der 44-Jährige kommt aus dem Junioren-Bereich von Union Schafhausen, wo er zuletzt die U17 in der Leistungsklasse trainierte. Dass er nun sofort ins kalte Wasser springt, soll für die nötige Stabilität sorgen, um nicht doch noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Gieswein selbst schätzt die Lage realistisch ein: „Ich übernehme die Mannschaft aktuell in einer Situation, die in den letzten Wochen nicht ganz einfach war. Die Ergebnisse in der Rückrunde sind hinter den Erwartungen geblieben, und zuletzt hat auch die deutliche Niederlage auswärts in Breberen gezeigt, dass die Mannschaft im Moment nicht das auf den Platz bringt, was eigentlich in ihr steckt.“