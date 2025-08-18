Trainerwechsel vor Saisonstart

Der KSV Hessen Kassel hat Ralf Rössler mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer der 1. Frauenmannschaft abberufen. Wie der Verein auf seiner Homepage bekanntgab, übernimmt Alessandro Cyris, bislang sportlicher Leiter der Frauenabteilung, wieder das Traineramt. Unterstützung erhält er dabei von Co-Trainer Julian Löber und dem administrativen Verantwortlichen Niklas Markert.

Sportchef Sören Gonther erklärte, die Entscheidung sei notwendig geworden, weil die Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung kurz vor Saisonbeginn zu unterschiedlich gewesen seien. „Wir danken Ralf Rössler für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, so Gonther.

Mit dem neuen Trainerduo startet der KSV optimistisch in die erste Regionalliga-Saison der Frauen. Ziel sei es, leistungsorientierten Fußball von der 1. Mannschaft bis zu den C-Mädchen zu spielen, Erfolge einzufahren und den Frauen- und Mädchenfußball in Nordhessen stärker in den Fokus zu rücken.