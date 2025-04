Trainerwechsel vor dem Topspiel beim MSV Düsseldorf

Eines kann der MSV Düsseldorf sich im Falles eines verpassten Wiederaufstiegs nach dieser Bezirksliga-Saison auf keinen Fall nachsagen lassen. Dass er nicht alles versucht hätte, in die Fußball-Landesliga zurückzukehren. Vor dem Topspiel bei der zweitplatzierten SG Benrath-Hassels am Gründonnerstag griffen die Verantwortlichen des ehemaligen Oberligisten aus Eller zu einer überraschenden Maßnahme und entbanden Trainer Mo Rifi von seinen Aufgaben. An Stelle des 42-Jährigen steht in den verbleibenden Partien Moussa Ouayd als Verantwortlicher an der Seitenlinie.