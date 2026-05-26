Trainerwechsel, Verlängerungen und erste Entscheidungen für 2026/2027

– Foto: Timo Babic/Verein

Beim SV Empor Schenkenberg hat sich einiges getan. Das Team aus der Landesklasse West trennt sich vorzeitig von Trainer Eckart Märzke, kündigt ein neues Trainerteam an und setzt zugleich auf Kontinuität im Kader.

Beim SV Empor Schenkenberg beginnt schon vor dem Ende der laufenden Spielzeit die Vorbereitung auf die kommende Saison. Der Verein gibt bekannt, dass sich das Trainerteam zur Saison 2026/2027 neu aufstellt. In der Mitteilung ist von intensiven Gesprächen und zuletzt überraschenden Vertrauensbrüchen die Rede.

Die Konsequenz daraus: Der bisherige Trainer Eckart Märzke wurde für die verbleibende Vertragslaufzeit freigestellt. Gleichzeitig bedankte sich der Verein ausdrücklich für dessen Einsatz, Leidenschaft und die gemeinsame Zeit beim SV Empor Schenkenberg.

Eine Interimslösung für den Rest der Saison soll zeitnah folgen.

Neues Trainerteam steht bereits fest

Während die aktuelle Spielzeit noch läuft, sind die personellen Entscheidungen für die Zukunft bereits gefallen. Der Verein teilt mit, dass sowohl der neue Trainer als auch der neue Co-Trainer für die Saison 2026/2027 feststehen.

Die Gespräche seien abgeschlossen, das neue Gespann soll in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt werden. Mit dem Ende der Saison übernimmt das neue Trainerteam die Mannschaft und soll gemeinsam mit dem Verein die Zukunft der ersten Männermannschaft gestalten.

Wessel bleibt die Nummer eins

Parallel zu den Veränderungen auf der Trainerbank setzt der SV Empor Schenkenberg auf Kontinuität im Kader. Torhüter Daniel Wessel hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bleibt damit auch 2026/2027 zwischen den Pfosten.

Bereits 106 Pflichtspiele absolvierte Wessel im Trikot des Vereins. Mit seinen Paraden, seiner Ruhe am Ball und seinem Einsatz gilt er seit Jahren als wichtiger Rückhalt der Mannschaft.

Karaterzi soll weiter eine tragende Rolle spielen

Auch im zentralen Mittelfeld kann die Mannschaft aus der Landesklasse weiter mit Pascal Karaterzi planen. Der Spieler bleibt dem Verein ebenfalls erhalten.

50 Einsätze im Empor-Trikot sowie acht Tore in der laufenden Saison unterstreichen seine Bedeutung für die Mannschaft. Der Verein hebt besonders seine Präsenz, Leidenschaft und Qualität im zentralen Mittelfeld hervor. Auch künftig soll Karaterzi eine wichtige Rolle innerhalb der ersten Männermannschaft übernehmen.