Allgemeines
Trainerwechsel und Zukunft eines Sturmtanks

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Vollmaringen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

*Breaking News*

Unser Trainer Christoph Kwasniewski ist letzten Freitag mit sofortiger Wirkung vom Traineramt zurück getreten. Wir danken ihm ausdrücklich für seine hier geleistete Arbeit beim SVV die letzten 2,5 Jahre und gehen als Freunde auseinander. „Kwasi“ möchte den Weg frei machen für frischen Wind innerhalb der Mannschaft und drückt uns die Daumen, dass wir den Klassenerhalt schaffen.

Für die restliche Runde wird ein alter Bekannter übernehmen, der den SVV bereits 5 Jahre in der Bezirksliga trainierte: Michéle Klarner.

SV Hussenhofen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

NEWS SAISON 26/27 – David Felske

Unser Sturmtank bleibt beim SVH!

David Felske wird auch in der Saison 26/27 die Offensive des SV Hussenhofen antreiben. Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit dir

