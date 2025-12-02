Trainerwechsel und Zukunft eines Sturmtanks

SV Vollmaringen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

*Breaking News*

Unser Trainer Christoph Kwasniewski ist letzten Freitag mit sofortiger Wirkung vom Traineramt zurück getreten. Wir danken ihm ausdrücklich für seine hier geleistete Arbeit beim SVV die letzten 2,5 Jahre und gehen als Freunde auseinander. „Kwasi“ möchte den Weg frei machen für frischen Wind innerhalb der Mannschaft und drückt uns die Daumen, dass wir den Klassenerhalt schaffen.

Für die restliche Runde wird ein alter Bekannter übernehmen, der den SVV bereits 5 Jahre in der Bezirksliga trainierte: Michéle Klarner.