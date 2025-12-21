Trainerwechsel und Zugang beim SSV Medenbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breitscheid. Der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisoberligist SSV Medenbach wechselt in der Winterpause den Trainer. Kai Gottfried wird ab sofort von Sebastian „Basti“ Lotter abgelöst. Das gab der SSV-Vorsitzende Thomas Lotter nun bekannt.