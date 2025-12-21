 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Kapitän Sebastian Lotter (schwarzes Trikot, hier im Zweikampf mit Büblingshausens Maurice Albrecht) übernimmt ab sofort das Traineramt beim SSV Medenbach. © Lorenz Pietzsch
Trainerwechsel und Zugang beim SSV Medenbach

Teaser KOL WEST: +++ Der SSV Medenbach setzt im Abstiegskampf auf frischen Wind: Ein Trainerwechsel zur Winterpause und ein Zugang sollen für neue Impulse beim Fußball-Kreisoberligisten sorgen +++

KOL West
Medenbach

Breitscheid. Der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisoberligist SSV Medenbach wechselt in der Winterpause den Trainer. Kai Gottfried wird ab sofort von Sebastian „Basti“ Lotter abgelöst. Das gab der SSV-Vorsitzende Thomas Lotter nun bekannt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

