Trainerwechsel und Neuanfang bei den Roten Adlern

Ein Highlight der vergangenen Saison war der Offensiv-Cup 2026. – Foto: DJK Zeilsheim

Robin Heissel von der DJK Zeilsheim Herren, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Aufgrund der zahlreichen Abmeldungen sowie der Entscheidung für einen Trainerwechsel bei der 1. Mannschaft hat man sich dazu entschieden, lediglich die 1. Mannschaft für die Kreisliga B zu melden. Die 2. Mannschaft wird stattdessen in der seit Jahren möglichen Freundschaftsspielrunde antreten (zuvor Kreisliga C Staffel 2).

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Vinit Suri für seine jahrelange Unterstützung als Trainer der 1. Mannschaft.

Thomas Müller, zuvor Co-Trainer von Vinit Suri, übernimmt das Traineramt. Unterstützt wird er vom spielenden Co-Trainer Dennis Wandschura, der diese Position bereits im vergangenen Jahr bei der 2. Mannschaft innehatte.

Yannik Erasmi, der im vergangenen Jahr Spielertrainer der 2. Mannschaft war, steht ab sofort wieder als Stürmer für die 1. Mannschaft zur Verfügung.

An einer internen Trainerlösung für die 2. Mannschaft wird gearbeitet. Hierzu befindet man sich in fortgeschrittenen Gesprächen. Die Entscheidung wird zeitnah auf FuPa veröffentlicht. Es findet ein regelmäßiger Trainingsbetrieb statt und man plant zudem Testspiele gegen andere Mannschaften der Freundschaftsspielrunde oder spielfreie Mannschaften aus anderen Kreisen."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Abgänge:

David Parker,

Padreck Kofi Offei (beide BSC Kelsterbach),

Berdan Erkol,

Baran Ulag (beide SV Dersim Rüsselsheim),

Eren Karaman (FC Türk Kelsterbach II),

David Neugebauer (FC Eddersheim III) und

Hasibullah Akrami (Germania Weilbach II) versuchen ihr Potenzial künftig in höheren Ligen zu entfalten. Wir wünschen allen Spielern nach ihrem jahrelangen Engagement bei der DJK alles Gute für die Zukunft.

Süleyman Üstüner kehrt zum Roten Stern Hofheim zurück.

Zugänge

Ayman Dira (zuletzt A-Jugend SV Zeilsheim) und

Milan Grabovica (zuletzt SG Höchst) ergänzen den Kader. Hinzu kommen erstmals seit vielen Jahren wieder eigene Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich:

Simon Linn und

Lamek Yemane. Außerdem kehrt

Leart Citaku nach Zeilsheim zurück. Er spielte bereits bis zur B-Jugend für die Roten Adler und steht nun für den Herrenbereich zur Verfügung."

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Nach diesem transferreichen Sommer blickt man dennoch zuversichtlich auf die kommende Spielzeit. Der Kader ist sehr breit aufgestellt und wurde punktuell durch interne (A-Jugend und 2. Mannschaft) sowie externe Neuzugänge verstärkt. Erfahrene Spieler sollen die jungen Spieler integrieren. Durch die regelmäßigen Freundschaftsspiele der 2. Mannschaft erhalten alle Kaderspieler ausreichend Spielzeit und können sich neben dem Trainingsbetrieb auch im Wettbewerb beweisen.

Da bereits im nächsten Jahr der komplette A-Jugend-Jahrgang in den Herrenbereich aufrückt, wird schon jetzt für die kommende Saison geplant. Ziel ist es, wieder zwei Herrenmannschaften für den Punktspielbetrieb zu melden. Die Spieler sollen frühzeitig an den Herrenbereich herangeführt werden. Hierzu befindet man sich in enger Abstimmung mit Jugendleiter und A-Jugend-Trainer Jan Wachendörfer, der selbst auch für die Herren aktiv ist."

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit

der FuPa-Community teilen möchtet?

"Ein Highlight der vergangenen Saison war der Offensiv-Cup 2026. Ihr hattet bereits ausführlich über unsere Aktionen berichtet. Die Teilnahme war für Spieler, Fans und Verantwortliche der DJK ein absolutes Highlight und wird allen lange in Erinnerung bleiben.

Digitalisierung

Durch die Anschaffung einer Veo Cam soll die Berichterstattung sowie die Analyse im Amateurbereich weiter ausgebaut werden. Auf der Sportanlage Hohe Kanzel wurde dafür inzwischen eine flächendeckende WLAN-Abdeckung geschaffen. Außerdem wurden digitale Displays im Kabinentrakt installiert, um auf aktuelle Neuigkeiten des Vereins hinzuweisen.

DJK Grill- & Verkaufshütte am Spielfeldrand

Die Sommerpause wurde genutzt, um mit handwerklich engagierten Mitgliedern eine Grill- und Verkaufshütte direkt am Spielfeldrand zu errichten. Diese bietet vor allem zusätzlichen Lagerraum sowie Kühlmöglichkeiten für Speisen und Getränke. Sie ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem Vereinsheim und kann sowohl für den Jugend- als auch für den Herrenspielbetrieb genutzt werden. Vielen Dank an alle Mitwirkenden aus den Abteilungen Fußball Herren, SOMA und Vorstand.

Rasenplatz/Sportanlage

Ebenfalls befindet man sich in engem Austausch mit der Stadt Frankfurt, damit der Naturrasenplatz in den Sommermonaten parallel zum Kunstrasenplatz für den Trainings- und Spielbetrieb genutzt werden kann.

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen auf der Sportanlage geplant, um das eigene "Stadion" noch einladender zu gestalten und den "DJK Spirit" weiter zu stärken. Zahlreiche Mitglieder bringen sich hierbei ein. Auch die Renovierung des bestehenden Vereinsheims schreitet weiter voran."