Trainerwechsel und Kritik im Netz: Wolff räumt mit Gerüchten auf Teammanager des SV Wilhelmshaven verteidigt Trainer Frank Löning und fordert mehr Ruhe im Umfeld von red · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Screnshot SV Wilhelmshaven

Nach zuletzt kritischen Stimmen im Umfeld des SV Wilhelmshaven hat sich der Teammanager Christian Wolff deutlich zu Wort gemeldet. In einem Interview reagierte er vor allem auf Kommentare in den sozialen Medien und stellte mehrere kursierende Darstellungen klar.

Wolff zeigte sich irritiert über den Tonfall im Netz. „Ich bin erschrocken, was man über Social Media lesen muss“, sagte er. Einzelne Beiträge und Kommentare hätten ein Niveau erreicht, das aus seiner Sicht nicht mehr akzeptabel sei. Zwar könne er verstehen, dass sich nach den jüngsten Ergebnissen Unmut angesammelt habe. Dennoch appellierte er an das Umfeld, Maß zu halten. „Man muss vielleicht auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen.“ Besonders stellte Wolff klar, dass der aktuelle Trainerwechsel nicht so zustande gekommen sei, wie teilweise behauptet werde. Die Darstellung, David Jahdadic sei vom Verein entlassen worden, wies er entschieden zurück. „Das ist völliger Bullshit. David ist aus freien Stücken gegangen“, erklärte Wolff. Jahdadic habe bereits vor der Winterpause angedeutet, möglicherweise nicht mehr zurückzukehren. Da anschließend keine endgültige Entscheidung gefallen sei, habe der Verein schließlich Klarheit schaffen und eine neue Lösung finden müssen.

Auch die Situation rund um Florian Schmidt ordnete Wolff ein. Der frühere Verantwortliche habe sich aus persönlichen Gründen zurückziehen müssen. „Durch den Umstand mit seiner Mutter ist es dazu gekommen, dass er aufhören musste“, sagte Wolff. Man hoffe im Verein, dass Schmidt eines Tages wieder zurückkehren könne. Kritik richtet Wolff zudem an Teile der Anhängerschaft im Internet. Gerade Fans, die sich sonst besonders mit dem Verein identifizierten, würden nun Kommentare hinterlassen, die kaum zu dieser Haltung passten. „Viele kennen die internen Abläufe gar nicht“, betonte Wolff. Interna werde der Verein bewusst nicht öffentlich machen.