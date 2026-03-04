Trainerwechsel und Kritik im Netz: Wolff räumt mit Gerüchten auf

Nach zuletzt kritischen Stimmen im Umfeld des SV Wilhelmshaven hat sich der Teammanager Christian Wolff deutlich zu Wort gemeldet. In einem Interview reagierte er vor allem auf Kommentare in den sozialen Medien und stellte mehrere kursierende Darstellungen klar.
Wolff zeigte sich irritiert über den Tonfall im Netz. „Ich bin erschrocken, was man über Social Media lesen muss“, sagte er. Einzelne Beiträge und Kommentare hätten ein Niveau erreicht, das aus seiner Sicht nicht mehr akzeptabel sei. Zwar könne er verstehen, dass sich nach den jüngsten Ergebnissen Unmut angesammelt habe. Dennoch appellierte er an das Umfeld, Maß zu halten. „Man muss vielleicht auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen.“
Besonders stellte Wolff klar, dass der aktuelle Trainerwechsel nicht so zustande gekommen sei, wie teilweise behauptet werde. Die Darstellung, David Jahdadic sei vom Verein entlassen worden, wies er entschieden zurück. „Das ist völliger Bullshit. David ist aus freien Stücken gegangen“, erklärte Wolff. Jahdadic habe bereits vor der Winterpause angedeutet, möglicherweise nicht mehr zurückzukehren. Da anschließend keine endgültige Entscheidung gefallen sei, habe der Verein schließlich Klarheit schaffen und eine neue Lösung finden müssen.
Auch die Situation rund um Florian Schmidt ordnete Wolff ein. Der frühere Verantwortliche habe sich aus persönlichen Gründen zurückziehen müssen. „Durch den Umstand mit seiner Mutter ist es dazu gekommen, dass er aufhören musste“, sagte Wolff. Man hoffe im Verein, dass Schmidt eines Tages wieder zurückkehren könne.
Kritik richtet Wolff zudem an Teile der Anhängerschaft im Internet. Gerade Fans, die sich sonst besonders mit dem Verein identifizierten, würden nun Kommentare hinterlassen, die kaum zu dieser Haltung passten. „Viele kennen die internen Abläufe gar nicht“, betonte Wolff. Interna werde der Verein bewusst nicht öffentlich machen.
Ein besonderer Fokus lag auf der Verteidigung des neuen Trainers Frank Löning, der zuletzt ebenfalls Ziel von Kritik wurde. „Frank muss man arbeiten lassen“, stellte Wolff klar. Der Trainer habe eine Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, und es sei nicht ungewöhnlich, dass Ergebnisse zunächst ausblieben. Zudem habe das Team zuletzt gegen den Tabellenführer gespielt. Germania Egestorf-Langreder stehe nicht ohne Grund an der Spitze und verfüge über ein eingespieltes Kollektiv.
Trotz der Rückschläge bleibt das sportliche Ziel unverändert. „Natürlich wollen wir aufsteigen“, sagte Wolff. Dieses Ziel verfolge der Verein weiterhin, auch wenn der Weg dorthin schwierig sei. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass viele Mannschaften in der Liga ähnliche Ambitionen hätten.
Sein Appell richtet sich deshalb an das gesamte Umfeld. „Lasst uns arbeiten und die Jungs in Ruhe“, sagte Wolff. Gerade junge Spieler stünden ohnehin unter großem Druck. Am Ende der Saison werde sich zeigen, wo der SV Wilhelmshaven stehe. Bis dahin wünsche sich der sportliche Leiter vor allem eines: Geschlossenheit im Verein.