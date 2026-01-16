Trainerwechsel! SV Holdorf stellt sportliche Weichen neu

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Artur Zimmermann das Traineramt der ersten Herrenmannschaft. Er folgt auf Al Anozie, der das Team zuletzt betreut hatte. Zimmermann bringt umfangreiche Erfahrung als Trainer und ehemaliger Spieler mit. Von 2015 bis 2023 war er Cheftrainer des SV Falke Steinfeld, anschließend betreute er in den Spielzeiten 2024 und 2025 den TSV Wetschen. Als aktiver Spieler stand er unter anderem für den VfL Osnabrück, den VfB Lübeck, Kickers Emden, den KFC Uerdingen sowie den BSV Rehden auf dem Platz.

Auch bei der zweiten Herrenmannschaft gibt es einen Wechsel. Samuel Wilson übernimmt künftig das Traineramt und tritt die Nachfolge von Alexander Schreider an. Wilson ist seit der Jugend für den SV Holdorf aktiv, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des Vereins und spielte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Herrenmannschaft.