Trainerwechsel, Sportgerichtsurteil und Spielverlegungen

TSV Neukirch

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Trainerwechsel zur Winterpause

Trainer Thomas „Rio“ Reusser sowie Co-Trainer Tobias Bentele verlassen den TSV Neukirch in diesem Winter.

Auf eigenen Wunsch des Trainerteams gehen beide Seiten ab dem 01.01.2026 getrennte Wege. Die Verantwortlichen des TSV Neukirch gaben diesem Wunsch nach. Die Trennung erfolgt in sehr gutem Verhältnis.

Abteilungsleiter Andreas Nuber: „Rio und Tobias sind vor einiger Zeit auf uns zugekommen und baten um eine Beendigung des Trainerjobs beim TSV zur Winterpause. Nach guten internen Gesprächen haben wir uns entschieden, diesem Wunsch nachzugehen. Wir bedanken uns bei beiden für die super Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.“

Lieber Rio, Lieber Tobi ,

vielen Dank für die Jahre mit euch als Trainer der 1. Mannschaft!

Wir sind mit euch durch intensive und geile Zeiten gegangen.

Allein die Schlussphase der letzten Saison 24/45 spricht für sich!

Wir wissen ihr habt diesen Verein gelebt! DANKE

Wir freuen uns jederzeit euch im Hüttenwaldstadion als Gäste begrüßen zu dürfen!

Wir wünschen euch nur das Beste für die Zukunft!