Trainerwechsel, Sportgerichtsurteil und Spielverlegungen

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Trainerwechsel zur Winterpause
Trainer Thomas „Rio“ Reusser sowie Co-Trainer Tobias Bentele verlassen den TSV Neukirch in diesem Winter.
Auf eigenen Wunsch des Trainerteams gehen beide Seiten ab dem 01.01.2026 getrennte Wege. Die Verantwortlichen des TSV Neukirch gaben diesem Wunsch nach. Die Trennung erfolgt in sehr gutem Verhältnis.
Abteilungsleiter Andreas Nuber: „Rio und Tobias sind vor einiger Zeit auf uns zugekommen und baten um eine Beendigung des Trainerjobs beim TSV zur Winterpause. Nach guten internen Gesprächen haben wir uns entschieden, diesem Wunsch nachzugehen. Wir bedanken uns bei beiden für die super Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.“
Lieber Rio, Lieber Tobi ,
vielen Dank für die Jahre mit euch als Trainer der 1. Mannschaft!
Wir sind mit euch durch intensive und geile Zeiten gegangen.
Allein die Schlussphase der letzten Saison 24/45 spricht für sich!
Wir wissen ihr habt diesen Verein gelebt! DANKE
Wir freuen uns jederzeit euch im Hüttenwaldstadion als Gäste begrüßen zu dürfen!
Wir wünschen euch nur das Beste für die Zukunft!
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielverlegung in der Kreisliga B7:
SV Ingersheim – SGM Jagstheim/Onolzheim, bisher: 07.12. – neu: 06.12.2025, 14:30 Uhr
Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B6:
TSV Gaildorf II – SGM TSV Ammertsweiler I /VfL Mainhardt II – Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)
Spielneuansetzung des am 22.11. ausgefallenen Spieles:
Kreisliga A2: TSV Sulzbach-Laufen – Spvgg Kleinaspach: Samstag, 21.02.2026, 14:30 Uhr
+++
+++
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________