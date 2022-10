Der SV Kirchanschöring reist mit breiter Brust zum Topspiel nach Landsberg. – Foto: Walter Brugger

Trainerwechsel, Spitzenspiele & Abstiegskampf pur 14. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sa.: Kirchanschöring fordert Landsberg +++ Trainer-Comeback in Kottern +++ Schalding muss zu den Junglöwen +++ So.: Abstiegskampf in Augsburg

Auch wenn am vergangenen Wochenende mit der Ausnahme des Nachholspiels in Schalding keine Begegnungen ausgetragen wurden, waren es turbulente Tage für die Mannschaften in der Bayernliga Süd: Die einen reisten mit der BFV-Auswahl beim UEFA REGIONS' CUP nach Italien, während für die anderen Teams eine ruhige Trainingswoche auf dem Plan stand. Mit der Ausnahme vom TSV Kottern, denn dort gab es einen Paukenschlag: Trainer Matthias Günes musste nach nur 13 Spielen in der laufenden Saison seinen Hut nehmen und wurde durch Rückkehrer Frank Wiblishauser ersetzt. Gegen den SV Erlbach (13 Uhr) wird der 44-jährige Ex-Profi nun auch direkt auf der Trainerbank Platz nehmen. Die Stimmen zum 14. Spieltag:

Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Erlbach ist ein guter Aufsteiger, der bislang eine sehr konstante Saison spielt. Es wird mit Sicherheit ein harter Brocken für uns, dennoch möchte ich mit etwas Zählbarem aus diesem Spiel rausgehen." Personalien: Mert Sahin ist rotgesperrt, ansonsten entscheiden sich letzte Details im Abschlusstraining. Lukas Lechner (Spielertrainer SV Erlbach): "Kottern ist für mich eine gestandene Bayernliga-Mannschaft, die schon lange in der Liga ist. Sie haben mittlerweile den Anspruch im oberen Drittel mitzuspielen und werden durch den Trainerwechsel einen neuen Impuls bekommen, was die Aufgabe für uns nicht leichter macht. Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl nach Kottern, haben zwei Wochen gut trainiert, regenerieren können und wollen einen Auswärtsdreier holen. Das wäre für uns natürlich toll, wenn wir die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten müssen." Personalien: Sebastian Hager (Außenbandverletzung), Wolfgang Hahn (Schnittwunde am Knie), Leonhard Thiel (Oberschenkelprobleme), Stefan Loher (Achillessehnenprobleme) und Bernd Eimannsberger (Kreuzbandriss) werden bei den Gästen wohl ausfallen.

Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Es wird mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe und ich gehe stark von einem 50:50-Spiel aus. Wir sind aktuell weiter Tabellenführer und dort wollen wir auch stehen bleiben. Daher brauchen wir Zählbares und das wollen wir gegen Kirchanschöring einfahren, wenngleich es ein ganz schwieriges Spiel wird. Kirchanschöring kann Fußball spielen, das wissen wir. Von dem her werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt." Personalien: Weiter fehlen Sandro Caravetta und Daniel Leugner. Matej Rados ist krank und demnach noch fraglich. Mario Demmelbauer (Trainer SV Kirchanschöring): "Wir wollen beim Tabellenführer ein gutes Spiel abliefern und Landsberg so gut wie möglich von unserem eigenen Tor fern halten, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Wird natürlich ungemein schwer bei der individuellen Qualität, die der TSV in seinen Reihen hat. Keine Frage, das wird eine heikle Aufgabe. Aber sagen wir es mal so: Wenn wir am 14. Spieltag zum Topspiel nach Landsberg reisen, haben wir bislang nicht ganz so viel verkehrt gemacht." Personalien: Julian Galler und Florian Hofmann müssen weiter pausieren, ebenso die beiden langzeitverletzten Manuel Omelanowsky und Timo Portenkirchner (beide Kreuzbandriss).

Stefan Anderl (Trainer FC Gundelfingen): "Wir haben in den letzten Spielen eigentlich immer gute Leistungen gezeigt, einzig die Ergebnisse haben nicht gepasst. Dem FC Ismaning ergeht es derzeit ähnlich, weswegen vor allem ergebnistechnisch auf beiden Seiten die Trendwende eingeleitet werden muss." Personalien: Hinten einem Einsatz von Elias Weichler und Leon Sailer steht noch ein Fragezeichen, Michael Grötzinger ist krank. Mijo Stijepic (Trainer FC Ismaning): "Beim FC Gundelfingen erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel und eine gut eingestellte Mannschaft, die eine gute Mischung im Kader hat und sowohl Fußballspielen als auch Kämpfen kann. Wir wollen natürlich etwas Zählbares mitnehmen. Doch damit das zustande kommt müssen wir eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen, kämpferisch voll dagegenhalten, aggressiv sein gegen den Ball, eine gute Ordnung haben und offensiv schnörkellos nach vorne spielen. Es gilt die Fehler der letzten Wochen abzustellen, weil wir uns zuletzt oft selbst geschlagen haben. Wenn das alles eintritt bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch mit Punkte die Heimreise antreten." Personalien: Yasin Yilmaz (Knieprobleme), Jonas Redl, Markus Mittermaier (beide Adduktorenbeschwerden), David Tomasevic (Sprunggelenksprobleme) und Joshua Steindorf (krank) sind beim FC Gundelfingen zu einer Pause gezwungen.

Max Wuschek (Sportdirektor TSV Schwaben Augsburg): "Mit den Spielen gegen Dachau und Deisenhofen haben wir zuletzt wirklich zwei gute Auftritte hingelegt, haben nun in der freien Woche eine normale Trainingswoche hinlegen können und am Wochenende auch freigegeben. Mit Blick auf die Tabelle hat Garching zwar erst neun Punkte zu verzeichnen, dennoch befinden sie sich auf dem aufsteigenden Ast und haben aus den letzten vier Spielen fünf Punkte holen können und auch gegen Tabellenführer Landsberg nur knapp verloren. Wir sind definitiv gewappnet und wollen die drei Punkte bei uns in Augsburg behalten." Personalien: Marcel Leib wird mit einem Knorpelschaden erneut lange fehlen. Ebenfalls nicht mitwirken können Timothee Diowo und Kevin Kümmerle. Nico Basta (Trainer VfR Garching): "Schwaben Augsburg ist für mich eine der besseren Mannschaften der Liga, dieses Jahr allerdings so etwas wie eine Wundertüte. Wir schauen aktuell aber voll auf uns, haben uns stabilisiert und wollen unseren kleinen Lauf fortsetzen. Wir wollen unbedingt den Bock umstoßen und die drei Punkte in Augsburg holen." Personalien: Der Kader der Gäste ist unverändert zur Vorwoche.

Andreas Langer (Sportlicher Leiter TSV Nördlingen): "Für uns ist aktuell egal wer kommt, wir brauchen endlich wieder einen Heimsieg. Unsere Heimbilanz war in den letzten Wochen sehr dürftig, weswegen wir vor heimischem Publikum - auch wenn mit Deisenhofen eine ganz schwere Aufgabe auf uns wartet - endlich wieder einen Dreier einfahren wollen und müssen!" Personalien: Lediglich der langzeitverletzte Felix Käser fehlt dem TSV Nördlingen. Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Uns erwartet in Nördlingen ein Gegner, der auch Fußball spielen will. Dementsprechend könnte es ein sehr schönes Spiel für die Zuschauer werden, das wir natürlich wie jede Woche gewinnen wollen. Dafür fahren wir dort hin." Personalien: Lediglich Nikolaus Gkasimpagiazov ist noch angeschlagen, es könnte aber kurzfristig für einen Einsatz reichen.

