Trainerwechsel: Sohn beerbt Vater - Zwei Zugänge - Neuer Coach

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Sven Erik Schwella wird neuer Männertrainer!

Seit mittlerweile 10 Jahren unterstützt Sven Erik unsere Männermannschaft. Er kennt die Mannschaft in- und auswendig und ist somit prädestiniert für diese Position. Neben seinem Kapitänsamt und der Führungsposition im Team war er vor seiner Spielerkarriere bei uns bereits Co-Trainer. Er beerbt damit seinen Vater, Sven Ballack, der nach 11 Jahren Trainerschaft den Staffelstab auf eigenen Wunsch weitergeben möchte.

Wir bedanken uns bei Sven Ballack für sein exzellentes Engagement und wünschen dem neuen Trainer viel Erfolg.

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser neuer GRÜN-WEIẞER!

Endlich ist es soweit und wir können euch unseren 1. Neuzugang für die kommende Saison vorstellen.

Tom Schiebler

Mit Tom wechselt ein junger, dynamischer und ambitionierter Spieler an den Armin-Bach-Sportplatz. Es sammelte in der Jugend bereits Erfahrung in der Brandenburgliga mit der BSG Stahl Brandenburg!

Trainerteam und alle Verantwortlichen im Verein sind froh einen solch talentierten Kicker für unser wunderschönes Trikot zu gewinnen!

Der 2. Neuzugang!

Arold Kevin Dieffi Tezeuda

Mit Arold wechselt ein 27-jähriger, absolut erfahrener Landesligaspieler an den Armin-Bach-Sportplatz. Die letzten drei Saisons schnürte er sich die Fußballschuhe für den VfB Trebbin in der Landesliga Nord.

Wir sind absolut froh solch ein ZweikampfBEAST und einen absolut erfahrenen Kicker verpflichten zu können!