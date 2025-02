Trainerwechsel: SG Milmersdorf, Gramzow & Co. setzen auf Veränderungen

In verschiedenen Ligen in Brandenburg gibt es personelle Veränderungen auf den Trainerbänken. Die SG Milmersdorf sowie die Frauen-Teams der SG Sieversdorf 1950 und des VfB Gramzow stehen vor einem Neustart, während der Heinersdorfer SV 1973 nach einem schwierigen Saisonverlauf ebenfalls auf eine neue Lösung setzt.

SG Milmersdorf ohne Thomas Jakubowski

Die SG Milmersdorf und Trainer Thomas Jakubowski gehen getrennte Wege. Nach zehn Spielen belegt das Team in der Kreisliga Uckermark mit 17 Punkten Platz vier. Ein neuer Trainer soll die Mannschaft stabilisieren, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Das nächste Spiel steht am Sonntag, 30. März 2025, um 10 Uhr gegen den FC Husaria Schwedt an. Der Tabellenzweite ist seit acht Spielen ungeschlagen und wird eine echte Herausforderung für Milmersdorf.

Siegfried Zepp verlässt die SG Sieversdorf 1950

In der Frauen-Landesliga Brandenburg ist bei der SG Sieversdorf nun Siegfried Zepp kein Trainer mehr. Die Mannschaft belegt mit neun Punkten aus elf Spielen den zehnten Tabellenplatz und kassierte zuletzt eine 0:19-Niederlage gegen Spitzenreiter FSV Babelsberg 74. Ein neuer Trainer soll das Team für den Abstiegskampf neu aufstellen. Am Sonntag, 16. Februar 2025, um 14 Uhr trifft Sieversdorf zu Hause auf den Tabellenzweiten BSG Stahl Brandenburg. Nach der hohen Niederlage gegen Babelsberg ist eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich.