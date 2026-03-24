Trainerwechsel: Pawlow verlässt TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II Coach schließt sich Eilvese als Co-Trainer an – Entscheidung aus persönlichen und strukturellen Gründen von red · Heute, 09:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Trainer Marcel Pawlow wird den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II nach der laufenden Saison verlassen. Das bestätigte der Coach nun und nannte sowohl persönliche als auch strukturelle Gründe für seinen Schritt.

„Ich habe dem Verein im Winter mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen werde“, sagte Pawlow. Die Entscheidung sei früh gefallen, auch wenn er betont, dass die Arbeit mit der Mannschaft weiterhin sehr positiv sei: „Von den Jungs her, super Mannschaft. Da habe ich sehr, sehr viel Spaß.“ Dennoch sieht Pawlow im Umfeld Verbesserungspotenzial. „Es gibt im Verein ein paar Sachen, die mich stören. Man muss leider überall hinterherlaufen“, erklärte er. Zudem fehle ihm „vom Gefühl her die Wertschätzung für die Zweiten“.

Ein wesentlicher Faktor für den Wechsel ist die sportliche Zukunft gemeinsam mit einem langjährigen Weggefährten. „Jeder, der mich und Pascal Preuß kennt, weiß, dass wir immer was zusammen machen wollten“, so Pawlow. Bereits im Winter habe es Kontakt zu seinem neuen Verein gegeben: „Die Anfrage kam im Winter. Ich habe damals noch abgelehnt, weil ich die Saison mit den Jungs zu Ende bringen wollte.“ Ab Sommer wird Pawlow nun beim neuen Klub als Co-Trainer einsteigen. „Alles ist unterschrieben“, stellte er klar. Die neue Rolle sei dabei bewusst gewählt: „Ich habe Lust, einfach als Co-Trainer zu arbeiten. Ich möchte mehr Ruhe haben, nicht die Hauptverantwortung, sondern im zweiten Glied sein.“