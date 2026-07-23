Trainerwechsel ohne Misstöne

– Foto: Rafal Klajnszmit

Beim Kreisoberliga-Aufsteiger SV Reichensachsen ist die Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Wie die HNA berichtet, fungiert Thilo Bick künftig als alleiniger Cheftrainer. Der 43-Jährige war im vergangenen Herbst zunächst zur Unterstützung des damaligen Trainers Marcel Zaremba zum Team gestoßen und übernahm im weiteren Saisonverlauf zunehmend Verantwortung.

Zaremba entschied sich, seine Aufgaben zu reduzieren, und verließ den Trainerstab im Guten. Auch bei beruflich bedingten Ausfällen Bicks hatte er sich weiterhin flexibel eingebracht und einzelne Trainingseinheiten übernommen.

Unterstützung erhält Bick derzeit von Kapitän Marcel Huber und Jerome Kirschner. Eine dauerhafte personelle Lösung für den Posten an seiner Seite haben die Reichensächser allerdings noch nicht gefunden.