Trainerwechsel: Neue Hoffnung für TSV Heinsheim, TV Oeffingen & Co.

In mehreren Ligen in Württemberg gibt es Trainerwechsel. Der TSV Heinsheim setzt auf Marcell Waldherr, während Türk Pamukkalespor Haigerloch mit Ali Kaan Altay einen neuen Coach präsentiert. Beim SV Mergelstetten übernimmt Driton Hasangjekaj das Traineramt beim Reserveteam, während der TV Oeffingen in der Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und sein Coach getrennte Wege gehen.