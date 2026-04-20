Trainerwechsel mitten in der Saison

von Rekowski (li) tritt zurück - Robin Twyrdy übernimmt beim SC Melle 03 – Foto: Fupa

Überraschend hat Christoffer von Rekowski zu Beginn der vergangenen Woche sein Amt als Trainer der ersten Herrenmannschaft des Landesligisten SC Melle 03 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Wie der Verein mitteilte, kam man dem Wunsch des langjährigen Übungsleiters nach, auch wenn ursprünglich vorgesehen war, die laufende Saison gemeinsam zu beenden.

Die Entscheidung von Rekowskis hatte sich demnach in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Hintergrund dürften auch sportliche Entwicklungen sein: Die Ergebnisse blieben zuletzt hinter den Erwartungen zurück, die Mannschaft geriet tabellarisch unter Druck. Vereinsintern betonte der Vorstand jedoch, dass kein akuter Handlungsdruck bestanden habe und man grundsätzlich an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit bis Saisonende festhalten wollte.

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Robin Twyrdy, der ohnehin zur kommenden Spielzeit als Cheftrainer eingeplant war, übernimmt die Verantwortung vorzeitig und rückt aus der zweiten Mannschaft auf. Der Verein würdigte ausdrücklich seine Bereitschaft, die Aufgabe früher als geplant zu übernehmen. Twyrdys bisherige Position bei der Reserve wird zunächst von Lukas Seelhöfer übernommen.