Trainerwechsel mitten in der Saison

Überraschend hat Christoffer von Rekowski zu Beginn der vergangenen Woche sein Amt als Trainer der ersten Herrenmannschaft des Landesligisten SC Melle 03 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Wie der Verein mitteilte, kam man dem Wunsch des langjährigen Übungsleiters nach, auch wenn ursprünglich vorgesehen war, die laufende Saison gemeinsam zu beenden.
Die Entscheidung von Rekowskis hatte sich demnach in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Hintergrund dürften auch sportliche Entwicklungen sein: Die Ergebnisse blieben zuletzt hinter den Erwartungen zurück, die Mannschaft geriet tabellarisch unter Druck. Vereinsintern betonte der Vorstand jedoch, dass kein akuter Handlungsdruck bestanden habe und man grundsätzlich an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit bis Saisonende festhalten wollte.
Die Nachfolge ist bereits geregelt: Robin Twyrdy, der ohnehin zur kommenden Spielzeit als Cheftrainer eingeplant war, übernimmt die Verantwortung vorzeitig und rückt aus der zweiten Mannschaft auf. Der Verein würdigte ausdrücklich seine Bereitschaft, die Aufgabe früher als geplant zu übernehmen. Twyrdys bisherige Position bei der Reserve wird zunächst von Lukas Seelhöfer übernommen.
Mit dem Rücktritt endet für von Rekowski eine prägende Phase beim Verein. Neben seiner Tätigkeit als Trainer war er über Jahre hinweg auch als Spieler aktiv. In einer Stellungnahme dankte der Klub ihm für sein Engagement und seine Verdienste. Gleichzeitig wurde betont, dass er jederzeit ein gern gesehener Gast bleiben werde.
Für die sportliche Zukunft wünscht der Verein seinem ehemaligen Trainer sowohl auf als auch neben dem Platz alles Gute.