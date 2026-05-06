Trainerwechsel mit Stallgeruch beim SV Hilkenbrock!

Der SV Hilkenbrock stellt die Weichen für die Saison 2026/2027 und setzt dabei auf eine vereinsinterne Lösung mit viel Herzblut: Lars Janßen, im Verein besser bekannt als „Lotti“, übernimmt zur neuen Spielzeit das Amt des Cheftrainers der 1. Herren.
Von einem echten Neuzugang kann dabei kaum die Rede sein. Janßen gehört seit mehr als zehn Jahren zum festen Inventar des SV Hilkenbrock und hat in dieser Zeit nahezu jede Rolle übernommen, die ein Amateurverein zu bieten hat. Ob als Spieler, Betreuer, Co-Trainer oder engagiertes Vorstandsmitglied - „Lotti“ kennt den Klub, das Umfeld und die Mannschaft wie kaum ein Zweiter. Nun folgt der nächste Schritt: die Verantwortung an der Seitenlinie als Cheftrainer.
Gleichzeitig endet beim SV Hilkenbrock eine Ära im Trainerteam. Spielertrainer Kevin Kaiser wird in der kommenden Saison aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. In den vergangenen zwei Jahren war Kaiser auf und neben dem Platz ein wichtiger Antreiber, der sich mit großem Einsatz in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Für dieses Engagement spricht der Verein bereits jetzt ein ausdrückliches Dankeschön aus.
Doch trotz der personellen Entscheidungen für die Zukunft gilt in Hilkenbrock derzeit die klare Devise: Der Blick geht noch nicht nach vorne, sondern zunächst auf die laufende Saison. Mit drei ausstehenden Ligaspielen und einem noch offenen Nachholspiel wartet auf die Mannschaft ein intensiver Endspurt. Diesen will der SV Hilkenbrock mit voller Energie angehen, um die Spielzeit gemeinsam sauber und erfolgreich über die Ziellinie zu bringen.
Weitere personelle Neuigkeiten sollen in den kommenden Wochen folgen. In Hilkenbrock bleibt es also spannend, auf und neben dem Platz.
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