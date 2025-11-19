Trainerwechsel: Landesligist setzt auf Oberliga-Erfahrung

Der FV Preussen Eberswalde vollzieht in einer sportlich sensiblen Phase einen richtungsweisenden Umbruch: Nach knapp sieben Monaten endete die Zusammenarbeit mit Daniel Lingfeld. Ab sofort übernimmt Andreas Lübbehusen, ein Trainer mit Oberliga-Erfahrung. Der Klub steht auf Platz neun der Landesliga Nord und braucht neue Impulse vor dem schweren Duell gegen den FSV Bernau.

Nach knapp sieben Monaten gehen der FV Preussen Eberswalde und Daniel Lingfeld getrennte Wege. Dieser Schritt fällt mitten in eine Saison. Mit 13 Punkten aus zwölf Spielen befindet sich Eberswalde im unteren Tabellenmittelfeld.

Nun steht Andreas Lübbehusen an der Seitenlinie – ein Trainer, der die Region kennt und Oberliga-Erfahrung mitbringt. Seine Verpflichtung unterstreicht den Wunsch des Vereins nach Stabilität und Routine. Lübbehusen hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Spielklassen gearbeitet und kennt die Herausforderungen nur allzu gut. Für Eberswalde bedeutet seine Rückkehr eine klare Entscheidung für Erfahrung.

Der Weg des neuen Trainers

Der Werdegang des neuen Trainers zeigt eine breite und langjährige Verbundenheit mit dem regionalen Fußball. Zuletzt betreute er die A-Junioren von Preussen Eberswalde in der Landesklasse Ost der Saison 2025/26 und erreichte dabei eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und keiner Niederlage. Davor prägte er den Storkower SC über mehrere Jahre hinweg, zunächst in der Landesliga Süd der Saison 2015/16 mit zehn Siegen, zwei Unentschieden und achtzehn Niederlagen, dann in der Landesklasse Ost der Saison 2014/15 mit zwanzig Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen sowie ebenfalls in der Landesklasse Ost der Saison 2013/14 mit vierzehn Siegen, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen.

Weitere Stationen in Fürstenwalde und beim Eberswalder SC verdeutlichen seinen breiten Erfahrungsschatz. Besonders prägend war zudem seine frühere Zeit bei Preussen Eberswalde in der NOFV-Oberliga Nord 2006/07, in der er vier Siege, sieben Unentschieden und neunzehn Niederlagen erreichte. All diese Erfahrungen bringen Tiefe und Verständnis in sein neues Amt.

Die sportliche Lage: Mittelfeld mit Fragezeichen

Der Blick auf die Tabelle zeigt die Herausforderungen, vor denen Preussen steht. Mit 22 erzielten und 29 kassierten Toren spiegeln die ersten zwölf Saisonspiele ein Wechselbad wider. Die Spitzenteams haben sich längst abgesetzt: Viktoria Potsdam führt mit elf Siegen, einem Unentschieden und keinem einzigen Rückschlag sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 71:11. Dahinter folgen Zepernick, Bernau und Schönow, während das Mittelfeld eng zusammengerückt ist und jeden Ausrutscher sofort bestraft. Preussen Eberswalde findet sich mittendrin, zwischen Anspruch und Realität, zwischen der Hoffnung auf eine Aufholjagd und der Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

Ein Duell als Wegweiser

Am Freitag um 19:30 Uhr steht das Duell gegen den FSV Bernau an. Der Tabellenzweite reist mit starkem Selbstvertrauen und 25 Punkten an und wird eine hohe Hürde darstellen. Für Eberswalde ist dieses Spiel weit mehr als ein gewöhnliches Punktspiel. Es ist der erste große Prüfstein unter Lübbehusen, ein Moment, in dem die Mannschaft zeigen kann, welchen Weg sie einschlagen möchte. Ein Erfolg wäre ein emotionaler und sportlicher Befreiungsschlag, ein Signal an die Liga und ein Neubeginn.