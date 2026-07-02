Trainerwechsel kurz vor der Saison

– Foto: Andreas Zais

Bei der SG Ausbach/Friedewald kommt es zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt, wurde die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dominik Schütrumpf nach der vergangenen Spielzeit beendet.

Die Entscheidung markiert eine Zäsur bei der Spielgemeinschaft aus der Kreisoberliga Fulda Nord. Noch in der Vorsaison hatte Schütrumpf gemeinsam mit dem Team sportliche Erfolge verbucht, darunter eine starke Runde im oberen Tabellenbereich sowie zuletzt den Klassenerhalt. Der Verein bedankte sich ausdrücklich für seinen Einsatz, sein Engagement und die gemeinsame Zeit.

Übergangsweise übernimmt nun Florian Deiseroth die Mannschaft. Er soll das Team bis Ende August als Interimstrainer betreuen und die SG durch die ersten Wochen der neuen Saison führen. Auch im Amt des Co-Trainers gibt es eine Veränderung: Tim Emmerich hat seine Funktion niedergelegt, wird Deiseroth in der Übergangsphase aber weiterhin unterstützen. Anschließend will sich Emmerich wieder vollständig auf seine Rolle als Spieler konzentrieren.