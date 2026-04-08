Trainerwechsel in Winterscheid: Bockrath muss gehen

Aufstiegstrainer Sven Bockrath muss den TuS verlassen – Foto: Dennis Fuchs

Gemeinsame Erfolgsgeschichte

Mit der Trennung endet eine gemeinsame Zeit, die von großem sportlichem Erfolg geprägt war. Bockrath hatte das Team im Winter der Saison 2023/24 übernommen und eine beeindruckende Bilanz vorgelegt. Nach einer nahezu makellosen Rückrunde führte er die Mannschaft in der darauffolgenden Spielzeit 2024/25 mit 23 Siegen aus 28 Spielen zum souveränen Aufstieg in die Kreisliga A. Es war der erste Aufstieg in die A-Liga für den TuS. Auf der Vereinsinternen Social-Media-Seite betonte der Verein auch die Menschliche Komponente von Bockrath, die ein großer Gewinn für den Verein war.

Schwierige Lage in der Kreisliga A

Trotz der großen Verdienste ist die sportliche Lage für den Aufsteiger schwierig. Aktuell belegt der Aufsteiger mit 19 Punkten den 15. Tabellenplatz und steckt damit tief im Abstiegskampf. Die sportliche Leitung sah sich daher gezwungen, einen neuen Impuls zu setzen, um den Klassenerhalt nicht zu gefährden. Die Entscheidung kommt allerdings zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, da die Mannschaft zuletzt einen Sieg gegen die Zweitvertretung von Niederkassel feiern konnte. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen mit der gezeigten Leistung und den vorangegangenen Resultaten unzufrieden. Bei der Neubesetzung setzt der Verein auf eine interne Lösung: Der bisherige Co-Trainer Kevin Fischer übernimmt ab sofort die Position des Cheftrainers.