Trainerwechsel in Sinzing: Pirkenseer folgt auf Strauß

Im Sinzinger Lager ist man froh, frühzeitig einen neuen Mann für die Kommandobrücke gefunden zu haben. Franz Schöppl, Abteilungsleiter und Vorstandsvorsitzender in Personalunion, nennt die Punkte, die für Pirkenseer gesprochen haben: „Claus war Aufstiegstrainer in Steinsberg, ist im mittleren Traineralter, hat die B-Lizenz und ist sehr sportbegeistert. Des Weiteren hat er in den Gesprächen einen guten und ruhigen Eindruck gemacht. Schön, dass wir frühzeitig einen neuen Trainer gefunden haben.“ Dem bisherigen Trainer dankt Schöppl für dessen Engagement in der zu Ende gegangenen Spielzeit. „Mit Philipp hatten wir einen guten Trainer. Schade, dass er uns verlässt. Menschlich wie sportlich hat alles gepasst. Wir danken ihm für die Arbeit und wünschen ihm alles Gute.“



Als Trainerassistent wird auch weiterhin Claus Alkofer fungieren. Der 58-Jährige kam im Winter nach einem Kurzintermezzo in Steinsberg zurück zum SC. Schon in Steinsberg und einst beim FSV Prüfening arbeitete er mit Claus Pirkenseer zusammen, stellte auch den Erstkontakt her. „Durch Claus ist der Kontakt zu Sinzing immer bestanden. Wir sind gute Kumpels“, berichtet Pirkenseer, der sich nach einer mehrmonatigen Trainer-Pause auf die neue Aufgabe freut: „Ich wollte weiterhin in der Kreisliga als Trainer arbeiten. Sinzing hat eine gute Mannschaft mit vielen Einheimischen, die zusammenbleibt. In den Gesprächen mit Franz hat alles gleich harmoniert. Hauptgrund für meine Zusage war, dass Claus Alkofer und ich in nächster Zeit etwas auf die Beine stellen wollen.“ Alkofer wird zwar offiziell als Co-Trainer fungieren, grundsätzlich sind die beiden Coaches aber gleichgestellt.



Die Saison 2024/25 in der Kreisliga 2 beendete der SC Sinzing auf Rang neun. 36 Punkte konnten aus 26 Spielen eingespielt werden. Für die kommende Spielzeit bleibt das Saisonziel das alte: „Wir wollen frühzeitig die nötigen Punkte holen, um mit dem Abstieg nichts zu tun haben, und einen gesicherten Mittelfeldplatz einnehmen. Ein Aufstieg ist bei uns kein Thema“, sagt Franz Schöppl. „Und dann mal schauen, was noch geht“, ergänzt Neutrainer Pirkenseer.