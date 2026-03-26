Trainerwechsel in Sandershausen

Die TSG Sandershausen hat auf die sportliche Talfahrt ihrer zweiten Mannschaft reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Danijel Crnalic getrennt. Nach Vereinsangaben befindet sich die Reserve seit dem Herbst in einem anhaltenden Formtief, das sich auch in der Wintervorbereitung nicht beheben ließ und zuletzt in fünf Niederlagen in Serie mit 32 Gegentoren gipfelte.

Bis zum Ende der laufenden Saison übernimmt nun Magnus Künkler als Spielertrainer. Der 40-Jährige ist trotz seines ursprünglich schon vollzogenen Rückzugs aus dem aktiven Spielbetrieb der TSG stets eng verbunden geblieben und soll nun als Identifikationsfigur, Aufstiegsheld von 2018 und Kreispokalsieger von 2022 helfen, den Klassenerhalt der Reserve zu sichern. Künkler war im Sommer 2013 vom damaligen Hessenligisten SC Waldgirmes nach Sandershausen gewechselt.

Gleichzeitig verabschiedet die TSG Crnalic mit anerkennenden Worten. Der heute 23-Jährige war zu Beginn der Saison 2023/24 als Co-Trainer zur Reserve gestoßen und zu Beginn der Spielzeit 2024/25 zum Cheftrainer aufgerückt. In dieser Zeit erwarb er die Trainer-C-Lizenz und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison auf Rang sieben der Kreisliga A Kassel, Gruppe 1.