Trainerwechsel in Salmrohr: Das ist der neue Coach 

Setzt bereits in jungen Jahren voll auf die Trainer-Karte: Lennart Weiler. – Foto: FuPa

Auch unter dem neuen Trainer Lennart Weiler setzt sich die Niederlagenserie des FSV Salmrohr II in der Kreisliga B 15 fort. Dem 0:5 zum Start nach der Winterpause bei der SpVgg Minderlittgen-Hupperath folgte am Sonntag eine Niederlage in gleicher Höhe daheim gegen das von dem früheren Salmrohrer Frank Meeth trainierte Rot-Weiss Wittlich II.

Elf Punkte beträgt der Rückstand des Schlusslichts nun auf die Säubrenner, die als Elfter den ersten Nichtabstiegsplatz belegen. Weiler hat Kai Bernard beerbt. Dieser musste lange Zeit aus Verletzungsgründen kürzertreten, will nun aber wieder dauerhaft als Spieler einsteigen. Aktuell wirkt Bernard in der zweiten Garnitur mit. Der sportliche Leiter Frank Wagner hofft, dass der 27-jährige Mittelfeldakteur ab Sommer auch wieder für die erste Mannschaft eine feste Alternative ist.

Neu-Coach Weiler, der bislang für die A-Jugend verantwortlich war, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es mit dem Ligaverbleib klappt: Nachdem die A-Junioren wegen zahlreicher Abgänge aus der Bezirksliga West zurückgezogen wurden, steht ein Teil des bisherigen Kaders nun der zweiten Mannschaft fest zur Verfügung. „Das Team ist zum Teil noch sehr jung. Mit der einen oder anderen Verstärkung aus der ersten Mannschaft ist der Klassenerhalt vielleicht noch machbar“, meint der Laufelder. Zumindest die zweite Mannschaft seiner Heimat-SG (sie hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto) zu überholen ist das erklärte Ziel – um eventuell als Nachrücker noch in der Liga bleiben zu können.