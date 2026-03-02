Trainerwechsel in Rheine: Neues Duo steht fest Langjährger Mesum-Coach hilft aus von red · Gestern, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hardy Krebs

Am vergangenen Freitag haben sich Oberligist FC Eintracht Rheine und Chefcoach David Paulus (39) getrennt. Der frühere Co-Trainer hatte erst im vergangenen Sommer den inzwischen als Sportlichen Leiter agierenden Christian Hebbeler beerbt. Bei der gestrigen 0:1-Heimniederlage gegen den DSC Arminia Bielefeld II stand Christian Bienemann (43) hauptverantwortlich an der Seitenlinie. Der 43-Jährige war im Januar nach einer siebenjährigen Fußballpause als Co-Trainer engagiert worden.

Hebbeler erklärt gegenüber der Lokalpresse "Münsterländische Volkszeitung": „Am Freitagmorgen hat mir David am Telefon mitgeteilt, dass er aufgrund seiner beruflichen und privaten Verpflichtungen und dem Aufkommen beim FCE das Ganze nicht auf dem Level und der nötigen Intensität, die wir in der aktuellen Situation auch brauchen, bis zum Saisonende durchziehen kann.“ Nach kurzen Überlegungen kam es kurzfristig vor dem Bielefeld-Heimspiel bereits zur sofortigen Trennung. "Wir sind in einer Situation, in der wir eher einen Schritt mehr machen müssen als einen Schritt weniger", so Hebbeler, der zunächst Bienemann sein Vertrauen schenkt, aber schon auf der Suche nach einem zweiten Mann ist. Sobald dieser gefunden ist, wird die neue Rollenverteilung geklärt.

Obwohl Rheine in den ersten drei Partien des Jahres ungeschlagen wichtige fünf Punkte im Abstiegskampf geholt hatte, sprach Bienemann nach der Bielefeld-Niederlage gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" von der "besten Leistung des Jahres": "Die Jungs haben die beste Leistung in diesem Jahr gebracht. Die Leute sind heute zufrieden aus dem Stadion gegangen – wir nicht, wir wollten gewinnen. Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Mannschaft, aber am Ende muss man gewinnen. Wir haben es einfach versäumt, das Tor zu machen. Bielefeld hatte nur einen Schuss auf das Tor und der war drin." Schon am Mittwoch reist Rheine zum schweren Nachholspiel beim SV Lippstadt 08. Auch die folgenden Partien gegen die Aufstiegskandidaten SV Westfalia Rhynern und ASC 09 Dortmund sowie den formstarken und im Winter verstärkten SV Schermbeck werden "Mammutaufgaben". Nicht unwahrscheinlich, dass der FC Eintracht Rheine kurzfristig in noch größere Abstiegsnöte gerät.