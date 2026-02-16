Trainerwechsel in Parsberg: Buckow übergibt an Pollakowski

Stephan Buckow ist nicht länger für die Parsberger Mannschaft verantwortlich. – Foto: Felix Schmautz

„Der TV 1899 Parsberg bedankt sich beim Parsberger Urgestein Buckow für sein leidenschaftliches Engagement seit Saisonbeginn, als er die Mannschaft während der Vorbereitung in einer durchaus schwierigen Phase nach dem Abstieg aus der Landesliga übernommen hat. Zu diesem Zeitpunkt war es der beste Match aufgrund seiner Historie mit dem TVP und den damit bekannten Strukturen, dem Umfeld und den handelnden Personen“, geben die Verantwortlichen dem bisherigen Trainer warme Worte mit auf den Weg. Unter Buckows Leitung rangieren die Parsberger vor Beginn der Frühjahresrunde auf Rang 4 in der Bezirksliga Süd. Somit hat der Endorfer die Mannschaft nach dem Wiederabstieg aus der Landesliga erfolgreich unter die Top-Teams der Bezirksliga Süd geführt.



Nach den gemeinsamen Gesprächen mit Stephan Buckow und der Abteilungsleitung des TVP während der Winterpause wurde entschieden, einen neuen Trainer zu installieren. Die Wahl ist dabei auf Andreas Pollakowski gefallen, der das Training ab dieser Woche übernehmen wird. Der 37-Jährige kennt die Bezirksliga Süd durch sein Engagement beim SV Sulzbach/Donau. Außerdem war er bislang beim TSV Langquaid und beim SV Burgweinting tätig. Eine detaillierte Vorstellung erfolge in einer separaten Berichterstattung, teilt der Klub aus dem Landkreis Neumarkt mit. „Der TV Parsberg bedankt sich herzlich bei Stephan Buckow für die Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute“, heißt es abschließend in der Vereinsmeldung. Nach der Winterpause liege der volle Fokus darauf, die gemeinsamen Saisonziele zu erreichen und das Maximum aus der verbleibenden Spielzeit herauszuholen.