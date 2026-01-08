Trainerwechsel in Neustadt: Fabian Gampp übernimmt von Tobias Gutscher

Die bisherige Saisonbilanz liest sich äußerst mager: Sechs Zähler aus 15 Landesligaspielen – der FC Neustadt steht nach 15. von 30. Spieltagen mit anderthalb Beinen in der Bezirksliga. Dass sich Verein und Trainer in der Winterpause nun nicht auf ein "Weiter so" einigten, das leuchtet ein. Und doch kommt die Trennung von Trainer Tobias Gutscher beim sehr familiär geführten FC Neustadt ein Stück weit überraschend. "Der FC Neustadt und Tobias Gutscher haben sich im beiderseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt", vermeldete der Verein auf seiner Homepage und bestätigte damit auch offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit dem erst zu Saisonbeginn installierten Cheftrainer. "Der FC Neustadt bedankt sich bei Tobias Gutscher für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", lässt sich der Verein weiter zitieren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.