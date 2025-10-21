 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Das Trainerduo Ciro Ciano und Akif Dogan (von links) ist beim Tabellenzweiten TSV Neusäß überraschend zurückgetreten.
Das Trainerduo Ciro Ciano und Akif Dogan (von links) ist beim Tabellenzweiten TSV Neusäß überraschend zurückgetreten. – Foto: Oliver Reiser

Trainerwechsel in Neusäß, Welden und der Hammerschmiede

Bei drei Kreisligisten gibt es Veränderungen an der Seitenlinie

Gleich zwei Trainerwechsel gibt es in der Kreisliga Augsburg zu vermelden. Während beim TSV Neusäß das Duo Akif Dogan und Ciro Ciano zurückgetreten ist, hat sich der TSV Welden von Spielertrainer Dominik Bröll getrennt. Auch der SV Hammerschmiede hat einen neuen Coach.

Paukenschlag im Lohwald. Beim TSV Neusäß ist das Trainerduo Akif Dogan und Ciro Ciano nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Hammerschmiede zurückgetreten. Der Aufsteiger ist Tabellenzweiter und ungeschlagen. „Die Entscheidung hat das Trainergespann gemeinsam getroffen und die sportliche Leitung vor dem Spiel bereits informiert“, teilt der TSV Neusäß in einer Pressemitteilung mit. „Die Gründe des Rücktritts wurden intern besprochen. Wir waren aufgrund des sehr guten Saisonverlaufs überrascht“, so der Sportliche Leiter Sven Czyganek. Übergangsweise werden der sportliche Leiter Erwin Er und der bisherige Torwarttrainer Michael Akbas für die Mannschaft verantwortlich sein.

Nur zwölf Spiele währte die Amtszeit von Spielertrainer Dominik Bröll (rechts) beim TSV Welden.
Nur zwölf Spiele währte die Amtszeit von Spielertrainer Dominik Bröll (rechts) beim TSV Welden. – Foto: Oliver Reiser

Nach nur zwölf Spielen war dort für den erst im Sommer zum TSV Welden gestoßenen Dominik Bröll Schluss. In neun Spielen hatte der 38-Jährige selbst mitgewirkt und dabei zwei Tore erzielt. „Nach einem guten Start sind wir zuletzt durch fünf Niederlagen in Folge in einen Abwärtsstrudel geraten“, so Abteilungsleiter Moritz Vermeulen. „Deshalb wollten wir vor den anstehenden drei wichtigen Spielen Klarheit schaffen und für neue Impulse sorgen“, begründet er die vom Gefühl her harte Entscheidung. Zunächst einmal bis zur Winterpause gibt der bisherige Co-Trainer Nikolas Brummer die Kommandos. Unterstützung erhält er vom Trainer der zweiten Mannschaft, Sebastian Twardoch.

Einen weiteren Trainerwechsel gab es beim SV Hammerschmiede. Hier hat Armin Bosch den bisherigen Coach Stefan Winterhalter abgelöst.

