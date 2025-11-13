Trainerwechsel in Müs

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Müs und Trainer Andre Wohnig gehen künftig getrennte Wege. Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, haben sich beide Parteien nach einer internen Analyse einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, um zur Rückrunde mit einem neuen Impuls in die Fußball-Kreisoberliga Mitte zu starten.
Der Verein dankte Wohnig ausdrücklich für seine Arbeit: Er habe die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und schrittweise wieder in die Spitzengruppe der Liga geführt. Der SV Müs will die Winterpause nun nutzen, um einen Nachfolger zu finden.