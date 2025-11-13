 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Trainerwechsel in Müs

SV Müs trennt sich von Trainer Andre Wohnig

Der SV Müs und Trainer Andre Wohnig gehen künftig getrennte Wege. Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, haben sich beide Parteien nach einer internen Analyse einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, um zur Rückrunde mit einem neuen Impuls in die Fußball-Kreisoberliga Mitte zu starten.

Der Verein dankte Wohnig ausdrücklich für seine Arbeit: Er habe die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und schrittweise wieder in die Spitzengruppe der Liga geführt. Der SV Müs will die Winterpause nun nutzen, um einen Nachfolger zu finden.

