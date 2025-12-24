 2025-12-17T10:26:01.779Z

Vereinstreue
Alain Thunus ist nicht mehr Trainer in Lorentzweiler
Alain Thunus ist nicht mehr Trainer in Lorentzweiler – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Trainerwechsel in Lorentzweiler und bei der US Esch

Kurz vor Weihnachten gaben noch zwei Clubs Trainerentscheidungen bekannt

FC Lorentzweiler

Wie Ehrenpromotionär FC Lorentzweiler am Dienstagabend im Internet bekanntgab (s.u.), hat sich der Verein dazu entschieden, sich schweren Herzens von seinem Trainerstab um Alain Thunus und Patrick Robert zu trennen. Als Nachfolger werden Ronny Souto und Anibal Santos ab Januar die Verantwortung übernehmen.

US Esch

Vizepräsident Marcelo Freitas (l.) und Mourad Boukellal (r.) präsentieren den neuen Cheftrainer der US Esch, Rachid Lazaar (M.)
Vizepräsident Marcelo Freitas (l.) und Mourad Boukellal (r.) präsentieren den neuen Cheftrainer der US Esch, Rachid Lazaar (M.) – Foto: US Esch

Nach dem Rücktritt von Trainer Mourad Boukellal war der Trainerposten bei Zweitdivisionär US Esch vakant. Von Boukellal selbst wurden uns folgende Änderungen im sportlichen Organigramm der Lallinger mitgeteilt: Boukellal übernimmt den Posten des Sportdirektors, neuer Cheftrainer wird Rachid Lazaar, der seit 2023 eine Pause eingelegt hatte und zuvor in Walferdingen tätig war.

Aufrufe: 024.12.2025, 12:17 Uhr
Paul KrierAutor