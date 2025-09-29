Trainerwechsel in Laaber: Christian Eglmeier sagt zu

„Ogu hat in den letzten drei Jahren eine brutal geile Arbeit geliefert. Das war wirklich außergewöhnlich. Er hat sich komplett für den Verein geopfert“, schiebt Michael Schmidt aus der Abteilungsleitung voraus. Schmidt war selbst längere Zeit Trainerpartner von Ogurek. Gemeinsam führten sie die Mannschaft letztes Jahr als Meister der A-Klasse 4 auf direktem Wege zurück in die Kreisklasse. Die Vorsaison schloss Laaber als Tabellenzwölfter ab. Und auch in der neuen Spielzeit steht der Klassenerhalt über allem. Der Saisonstart verlief holprig. Aus den ersten elf Spielen konnten lediglich acht Punkte eingesammelt werden (2/2/7).



Durch den Trainerwechsel erhoffen sich die Verantwortlichen neue Impulse, einen neuen Schwung. So erläutert Schmidt: „Die Entwicklung der letzten Wochen war nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Nach dem Spiel gegen Velburg kam Ogu auf uns zu und bot von sich aus einen Trainerwechsel an. Daraufhin haben wir uns in der vergangenen Woche in der Abteilungsleitung Gedanken gemacht, was das Beste für die Mannschaft ist. Hier sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ein Trainerwechsel vonnöten ist. Dies haben wir mit Ogu nochmal ganz offen kommuniziert. Es war nun einfach an der Zeit für einen neuen Schwung.“



Schmidt ist sich sicher, dass Christian Eglmeier der richtige Mann ist, um die Laaberer Mannschaft aus dem Tabellenkeller zu führen: „Verein und Trainer waren sich ohnehin schon bekannt. In mehreren, sehr guten Gesprächen durften wir ihn noch besser kennenlernen. Hier haben wir Verantwortliche sofort gemerkt, dass Egi auch auf Trainerebene sehr gut zu uns passt und dass er jetzt genau der richtige Mann für uns und für die Mannschaft ist. Er kann genau jene Impulse reinbringen, welche die Mannschaft braucht, um wieder mehr Selbstvertrauen zu erhalten und einfach wieder mehr Spaß am Fußball zu bekommen. Genau das brauchen wir. Deshalb haben wir uns für Egi entschieden, und freuen uns total auf die Zusammenarbeit. Wir sind uns sicher: Laaber und Eglmeier – das passt.“ Seinen Einstand feiert der neue Trainer bereits am Mittwoch. Da holt die TSG das Heimspiel gegen den SV Breitenbrunn II nach.