Trainerwechsel in Köfering: Lassmann & Helleder beerben Kramer

Die Gerüchteküche hatte in den letzten Tagen bereits intensiv gebrodelt. Nun wurde es öffentlich gemacht: Oliver Lassmann und Chrsitian Helleder sind ab sofort die neuen Coaches des SV Köfering. Der bisherige Spielercoach Dennis Kramer wird bis zum Saisonende weiterhin als Spieler aktiv sein und den Verein im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gibt.



Der Verein dankt Kramer für seine erfolgreiche Arbeit in den letzten drei Jahren und hofft, mit dem neuen Trainer-Duo neue Impulse setzen zu können. Die Mannschaft wurde bereits am vergangenen Donnerstag über die Veränderungen informiert. Zuvor gab Dennis Kramer dem Verein bekannt, nach der Saison sein Engagement beim SV Köfering als Spielertrainer beenden zu wollen. Er wechselt als Spielertrainer zum Ligakonkurrenten nach Rosenberg.



„Nach dem wichtigen Sieg am Wochenende gegen die SG Utzenhofen/Kastl im Kampf um den Klassenerhalt kommt dieser Schritt für viele Außenstehende vielleicht überraschend. Jedoch wollen wir als Verein allen Spielern Klarheit geben, wie es weitergeht, nachdem uns Dennis Kramer vor einigen Tagen mitgeteilt hat, dass er in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird“, erklärt Spartenleiter Christopher Ernst.



„Auf diesem Wege wollen wir uns natürlich auch recht herzlich bei Dennis bedanken. Er hat unsere Mannschaft nach dem Aufstieg in die Kreisliga vor drei Jahren übernommen und seitdem die erfolgreichste Zeit des Vereins geprägt. Dies werden wir ihm nicht vergessen und wir sind froh, dass er uns in den letzten drei Jahren so erfolgreich gecoacht und weitergebracht hat. Seine Arbeit hier ist auch noch nicht beendet: Er wird der Mannschaft bis zum Saisonende als Spieler weiterhelfen und den neuen Trainern einen soften Übergang ermöglichen, um den Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen und somit allen ein perfektes Abschiedsgeschenk zu bereiten“, so Ernst weiter.



Oliver Lassmann und Christian Helleder sind seit 2019 gemeinsam tätig und kennen die Kreisliga Süd bereits sehr gut. Zuletzt waren sie als Trainer-Duo beim Köferinger Ligakonkurrenten TuS/WE Hirschau aktiv, ehe sie im vergangenen Winter nach fast exakt zwei Jahren im Hirschauer Sportpark ihr Engagement beendeten. Als Aktiver spielte Oliver Lassmann früher in Hirschau, Schnaittenbach und Raigering. Zudem war er von 2013 bis 2022 im Jugendbereich des SV Raigering tätig und lenkte auch die Geschicke des Kreisklassenteams des SVR. Christian Helleder wurde beim FC Amberg ausgebildet und kickte auch beim damaligen TuS Hirschau sowie beim SV Inter Bergsteig Amberg. Als Trainer wirkte er beim TSV Kümmersbruck, den Junioren des FC Amberg und ebenfalls im Jugendbereich des SV Raigering, sowie beim Kreisklassenteams der Panduren.



„Wir sind äußerst glücklich, dass mit Oliver und Christian zwei erfahrene Trainer unser Herrenteam übernehmen, die bereits bei ihren vergangenen Stationen hervorragende Arbeit leisteten. Wir sind absolut optimistisch, dass wir mit beiden unsere sportlichen Ziele erreichen und die zukünftige Integration unserer Jugendspieler in den Herrenbereich vorantreiben werden“, betont der Verein. Die beiden Lizenztrainer haben sich beim SV Köfering den Klassenerhalt als Ziel gesetzt und möchten mit begeisterndem Fußball die einheimischen Zuschauer wieder an den Sportplatz locken. Auch bei der zweiten Herrenmannschaft des SV Köfering wird es nach der Saison einen Trainerwechsel geben: So leitet dann der vom 1. FC Rieden kommende Daniel Malewicz zusammen mit seinem Bruder Steffen Malewicz die Geschicke der SVK-Reserve in der A-Klasse.