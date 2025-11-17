Trainerwechsel in Großenenglis

Der 43-Jährige, der die Mannschaft seit Sommer 2023 betreut und in dieser Zeit zweimal zum Klassenerhalt sowie zum Gewinn des Regionalpokals Nordhessen geführt hatte, begründet seinen Schritt ausschließlich mit persönlichen Gründen und dem hohen zeitlichen Aufwand. Trotz eines intakten Verhältnisses zu Team und Verein zieht Ziegler nun einen Schlussstrich – sein letztes Spiel war das 2:2 gegen Spitzenreiter Lütter. Einen Nachfolger hat die Viktoria noch nicht benannt, zumal die Winterpause dem Klub Zeit für eine sorgfältige Entscheidung lässt.