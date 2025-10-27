 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Trainerwechsel in Germerode

Seifert muss gehen – Koch übernimmt

Bernd Seifert

Wie die HNA berichtet, hat sich der SC Eintracht Germerode von Trainer Bernd Seifert getrennt.

Nach rund zehn Monaten im Amt zog der Verein bereits Mitte der vergangenen Woche die Reißleine – zuletzt hatte das A-Liga-Schlusslicht im Duell mit der SG Ziegenhagen/Ermschwerd eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Nachfolger wird der langjährige Eintracht-Spieler Marcel Koch.

Jan GundlachAutor