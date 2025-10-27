Trainerwechsel in Germerode

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wie die HNA berichtet, hat sich der SC Eintracht Germerode von Trainer Bernd Seifert getrennt.
Nach rund zehn Monaten im Amt zog der Verein bereits Mitte der vergangenen Woche die Reißleine – zuletzt hatte das A-Liga-Schlusslicht im Duell mit der SG Ziegenhagen/Ermschwerd eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Nachfolger wird der langjährige Eintracht-Spieler Marcel Koch.