Trainerwechsel in der Regionalliga: Fürth II trennt sich von Hilbert

Roberto Hilbert zeigte sich zuletzt noch kämpferisch: "Wir werden so lange gegen die Mauer treten, bis sie einstürzt." Was er damit meinte: Er wird mit seinem Team gegen alle Widerstände ankämpfen, bis sich endlich Erfolgserlebnisse in Form von Siegen einstellen. Nach der 2:4-Pleite am vergangenen Samstag im Regionalliga-Kellerduell beim TSV Schwaben Augsburg sind dem Ex-Profi aber nun die Argumente ausgegangen. Die Verantwortlichen bei der U23 der SpVgg Greuther Fürth um Nachwuchsakademie-Leiter Christian Fiedler haben gehandelt und Ex-Profi Hilbert von seinen Aufgaben entbunden. Fiedler übernimmt interimsweise den Trainerposten selbst und wird weiterhin unterstützt von Co-Trainer Daniel Felgenhauer. Aus den ersten sechs Partien nach der Winterpause konnte die U23 des Kleeblatts keinen einzigen Sieg holen und schwebt als Tabellen-16. in akuter Abstiegsgefahr.
Christian Fiedler erklärt die Gründe für die Trennung in einer Pressemitteilung: "Zuallererst möchten wir uns bei Roberto bedanken. Sowohl für seinen Einsatz als U23-Trainer als auch für das offene und verständnisvolle Gespräch. Es ist unser Weg, nicht nur Nachwuchstalente auf dem Platz zu fördern, sondern auch jungen Trainern die Chance zu geben, sich bei uns zu entwickeln. Leider verlief die Saison sportlich bislang nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Im Vordergrund steht für uns, die Mannschaft in der Regionalliga zu halten, und dafür halten wir es für notwendig, nochmal einen neuen Impuls reinzugeben."
Roberto Hilbert verabschiedet sich mit folgenden Worten vom Ronhof: "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, dass ich hier meine ersten Schritte als Cheftrainer in der U19 und U23 machen durfte. Wir konnten in den letzten Jahren gemeinsam Talente entwickeln und auf den Profifußball vorbereiten. Es waren immer offene und ehrliche Gespräche. Ich drücke den Jungs die Daumen, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen – und werde auch in meiner neuen Funktion alles dafür geben, um die Entwicklung unserer Talente weiterhin bestmöglich mitzugestalten."
Es ist die zweite Trainerentlassung in der Regionalliga Bayern im Jahr 2026, nachdem die Würzburger Kickers Marc Reitmaier durch Michael Schiele ersetzt hatten.