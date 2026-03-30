Trainerwechsel in der Regionalliga: Fürth II trennt sich von Hilbert Nachwuchschef Christian Fiedler springt interimsweise bei der abstiegsbedrohten Profireserve des Kleeblatts ein von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Muss seinen Posten als Trainer der U23 bei Greuther Fürth räumen: Roberto Hilbert. – Foto: Wolfgang Zink

Roberto Hilbert zeigte sich zuletzt noch kämpferisch: "Wir werden so lange gegen die Mauer treten, bis sie einstürzt." Was er damit meinte: Er wird mit seinem Team gegen alle Widerstände ankämpfen, bis sich endlich Erfolgserlebnisse in Form von Siegen einstellen. Nach der 2:4-Pleite am vergangenen Samstag im Regionalliga-Kellerduell beim TSV Schwaben Augsburg sind dem Ex-Profi aber nun die Argumente ausgegangen. Die Verantwortlichen bei der U23 der SpVgg Greuther Fürth um Nachwuchsakademie-Leiter Christian Fiedler haben gehandelt und Ex-Profi Hilbert von seinen Aufgaben entbunden. Fiedler übernimmt interimsweise den Trainerposten selbst und wird weiterhin unterstützt von Co-Trainer Daniel Felgenhauer. Aus den ersten sechs Partien nach der Winterpause konnte die U23 des Kleeblatts keinen einzigen Sieg holen und schwebt als Tabellen-16. in akuter Abstiegsgefahr.

Christian Fiedler erklärt die Gründe für die Trennung in einer Pressemitteilung: "Zuallererst möchten wir uns bei Roberto bedanken. Sowohl für seinen Einsatz als U23-Trainer als auch für das offene und verständnisvolle Gespräch. Es ist unser Weg, nicht nur Nachwuchstalente auf dem Platz zu fördern, sondern auch jungen Trainern die Chance zu geben, sich bei uns zu entwickeln. Leider verlief die Saison sportlich bislang nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Im Vordergrund steht für uns, die Mannschaft in der Regionalliga zu halten, und dafür halten wir es für notwendig, nochmal einen neuen Impuls reinzugeben."

Christian Fiedler springt wieder bei der Profireserve der SpVgg Greuther Fürth ein. – Foto: Wolfgang Zink