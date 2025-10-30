Trainerwechsel in der Oberliga: "Ausführliche und offene Gespräche"

"In ausführlichen und offenen Gesprächen zwischen dem Vorstand des Vereins und dem Trainerteam wurde deutlich, dass sich die Ansprüche beider Seiten nicht in der tatsächlichen aktuellen Situation widerspiegeln", schrieb der Oberligist auf seinen Kanälen zur Trennung. "Im Ergebnis ist man daher zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden und der Mannschaft somit nochmals einen anderen Impuls zu geben." Zum FuPa-Profil:

>> René Behring

Unter Behring landete der FC Grimma in der vergangenen Spielzeit auf Rang zwölf der Oberliga Süd und erreichte erstmals seit 2001 wieder das Halbfinale des Sachsenpokals. Aktuell rangieren die Grimmaer auf Rang zehn - mit im Saisonverlauf sehr wechselhaften Ergebnissen. Der Verein danke Behring "für die geleistete Arbeit" und wünsche "ihm für die Zukunft alles Gute", hieß es im Statement weiter. Zunächst wird der ehemalige Drittliga-Angreifer und bisherige Co-Trainer Benjamin Förster die Verantwortung interimsmäßig übernehmen. Der Vorstand werde sich "in den kommenden Tagen intensiv mit der Nachfolge Behrings befassen", kündigte der Oberligist an. Zum FuPa-Profil:

>> Benjamin Förster

